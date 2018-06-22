KKTC'de diploma krizi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) Hala Sultan İlahiyat Koleji\'nden mezuniyet hakkı kazanan başörtülü kız öğrencilerin diplomaları, \'başörtülü fotoğraf kullanıldığı\' gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imzalanmadı. Diplomaları imzalanmayan kız öğrenciler ve velileri, bakanlık önünde eylem yaptı. Bakanlığın kararına bazı hükümet üyeleri ve muhalefet de tepki gösterdi. Konuyla ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, mevcut genelgeye göre davrandıklarını belirterek, Hukuk Dairesi’nin görüşü doğrultusunda başörtülü fotoğraf bulunan diplomaların öğrencilere verileceğini söyledi.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Aktan Erdoğa, Hala Sultan İlahiyat Koleji yönetimine, mezuniyet hakkı kazanan başörtülü kız öğrencilerin diplomalarının, başörtülü fotoğraf kullanılması nedeniyle mevcut genelgeye göre imzalanmayacağını bildirdi. Öğrencilerin başları açık fotoğraflarının kullanılması gerektiği bildirildi.

Okul yönetimi, veliler ve öğrenciler, karara tepki gösterdi. Okul yönetimi dün 120 öğrencinin mezun olduğu diploma töreninde, 50 başörtülü öğrenciye, bakanlığın imzalamadığı diplomaları verdi. Diplomaları imzalanmayan kız öğrenciler ve velileri, bakanlık önünde eylem yaptı.

Konuyla ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, \"Genelgeye göre hareket ediliyor. Savcılığa sorduk, \'Diplomalar imzalanır mı?\' diye. Oradan gelecek cevaba göre hareket edeceğiz\" dedi. Bakan Özyiğit, genelgenin işaret ettiği şekilde giyimde bir tutum sergilenmesi gerektiğini söyledi.

HUKUK DAİRESİ ONAY VERDİ

Daha sonra yaptığı açıklamada Bakan Özyiğit, diplomalar konusunda Hukuk Dairesi\'nden bu sabah kendilerine görüş bildirildiğini açıkladı. Özyiğit, başörtülü fotoğrafların yer aldığı diplomaların da öğrencilere imzalı verilebileceğinin kendilerine bildirildiğini söyledi. Demokrasi, insan hakları ve hukuka saygılı olduklarını aktaran Özyiğit, diplomaların onaylanarak gün içinde ilgili okula gönderileceğini belirtti.

\'ÖZGÜRLÜK, İNSAN HAKLARI YERLE YEKSAN\'

Milli Eğitim Bakanlığı\'nın kararı, bazı hükümet üyeleri tarafından da tepkiyle karşılandı. Maliye Bakanı Serdar Denktaş, \"Hala Sultan İlahiyat Koleji üzerinden sürekli bir siyasi gerginlik yaratılmak isteniyor\" diye açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit\'e ulaşamadığını ifade eden Denktaş, \"Özgürlük diyoruz, eşitlik diyoruz, insan hakları diyoruz. Mangalda kül bırakmıyoruz. Bu çocuklarımız kendi tercihleriyle, kendi inançlarına ve yaşam biçimlerine uygun bir okulda, kendi seçtikleri kıyafetlerle dört yıldır derslerine girip çıkıyorlar. Sınavlarını geçerek bir ileri sınıfa geçiyor ve nihayet mezuniyet yıllarına ulaşıyorlar. Her genç gibi diploma törenlerine heyecanla hazırlanıyorlar\" dedi.

Öğrencilerin tam mezun olacağı anda baskıyla karşılaştığını belirten Denktaş, \"Aniden kendilerine deniyor ki \'Kıyafetini değiş, başını aç, öyle fotoğraf çek, aksi takdirde diplomanı alamazsın\'. Özgürlük, insan hakları, eşitlik yerle yeksan\" diye konuştu. Başbakan ve Başbakan Yardımcısı\'nın bu olaya özgürlükler açısından baktığını kaydeden Denktaş, \"Ancak diğer ortak (Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit) krizi büyütüyor\" dedi.

\'ÇOCUKLARA NE DİYECEĞİZ?\'

\"Çocuklara ne demek lazım, bilmiyorum. \'Siz evde kalın çocuklar, diploma törenine dört yıldır giydiğiniz kıyafetlerden başka kıyafetler gönderin\' mi diyelim?\" sorusunu soran Denktaş, \"Diplomalar o kıyafetlere verilsin. Eğitim Bakanlığımızın tavrı maalesef böyle ve biz insan hakları ve özgürlükler adına bu tavır dolayısıyla ciddi üzüntü duyuyoruz. Biz bu topraklarda insanların inançları sebebiyle mağdur edilmesine müsaade edemeyiz\" ifadelerini kullandı.

\'MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSTİFA ETMELİ\'

Ana muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi Milletvekili, Ekonomi eski Bakanı Sunat Atun da Milli Eğitim Bakanlığı\'nın tavrını eleştirdi. Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit\'i istifaya davet eden Atun, \"Bu durum, KKTC hükümetinin taşıdığı zihniyetin Orta Çağ karanlığına batmış olduğunun açık bir göstergesidir\" dedi. Atun, \"Batı uygarlığının bilinçli mücadele verdiği İslamofobi kâbusu, bazı çevrelerce sistematik olarak ülkemize enjekte edilmeye çalışılmaktadır\" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı\'nın uygulamasını ‘faşistçe’ diye niteleyen Atun, \"Mevcut durum sadece iç huzuru bozmaya, inananları zulüm ve baskı altına almaya ve artık Batı coğrafyasında dahi barınamayan, insan haklarına aykırı İslamafobi zihniyetini KKTC\'de yerleştirmeye hizmet etmektedir\" dedi.

\'AĞIR BİR LEKE\'

Uygulamayı \'nefret dolu\' olarak değerlendiren Sunat Atun, \"Bu güruh ancak, giderek artan bir dozda insanları ötekileştirmeye, inananlara yönelik kin ve öfke ortamı kurmaya, laik-dindar, örtülü-örtüsüz ayrımını yerleştirmeye ve halkımızı bölme ve ayrıştırmaya hizmet etmektedir. KKTC Devleti laik bir cumhuriyet ise bu uygulama laiklik kavramına da tam manasıyla aykırıdır. İnsanımızın, evlatlarımızın inançlarını gereğince yaşama özgürlüğünü, diploma almaktan mahrum etme tehdidiyle terörize eden bu zihniyeti kınıyorum. Bu gece, KKTC tarihine, insan hakları ihlali temelinde ağır bir leke olarak düşmüştür. İnsanları kılık kıyafetine göre yargılamak, insan hakları ve özgürlüklere saygı kavramlarını kültürünün belirgin ve iftihar edilen bir özelliği haline getiren Kıbrıs Türk kültürüne de saygısızlıktır, hakarettir ve ihanettir\" ifadelerini kullandı.



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