KKTC Meclisi'nde kürtaj tartışması

SEFA KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi\'nin bu haftaki oturumuna kürtaj tartışmaları damga vurdu. KKTC muhalefeti, İktidar Cumhuriyetçi Türk Partisi\'nin (CTP) Meclis\'e sunduğu, \'istenmeyen hamileliklerin sınırlandırılmasının 10 haftadan 14 haftaya çıkarılması\' yasa tasarısına karşı çıktı.

Kürtaj konusunun çok hassas olduğunu kaydeden Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, öneriye \"KKTC olarak gebelikleri sonlandırma pazarı haline geliriz, 80 milyonun (Türkiye) arka bahçesi oluruz\" diye tepki gösterdi.

10\'uncu haftadan sonra ceninin gelişimin olduğunu kaydeden Sucuoğlu, \"14 haftada bebeğin uzuvlarının oluştuğunu\" söyledi. CTP\'nin önerisinin annenin sağlığı açısından da zor olduğunu ifade eden Sucuoğlu, \"Bu değişikliği halk da kabul etmeyecek\" dedi.

\'CİNAYET İLE EŞDEĞER\'

Muhalefet Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da bunun kliniklere yarayacağını savundu. Arıklı, \"Bazı klinikler turizm şirketleriyle birlikte Meclis’e plaket sunacak\" diye konuştu. Arıklı, yasanın Meclis\'ten geçmesiyle cinayete varan bir durumun ortaya çıkabileceğini söyledi ve önerinin geri çekilmesini istedi.

KADIN VEKİLLER SAVUNDU

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, yasa tasarısını savundu. Yasaklayıcı bir zihniyete sahip olmamaları gerektiğini belirten İncirli, \"Kalbi atıyordu, bir cinayetti\' noktasından hareket etmenin kimseye faydası olmaz\" dedi. CTP Milletvekili Doğuş Derya da \"Konunun sosyal bir problem olduğunu\" savundu. Derya, \"Ülkede doğurganlık hakları konusunda düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu\" belirtti. Halkın Partisi (HP) Milletvekili Hasan Topaloğlu da \"İnsan vücudu üzerinde popülizm yapılmasına karşıyım\" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra söz alan KKTC Başbakanı Tufan Erhürman da, konunun hassasiyetine dikkat çekti. Erhürman, bilimsel olarak sürecin ele alınması gerektiği mesajını verdi. Tartışmaların ardından yasa tasarısının ivedilikle görüşülmesi kararı alındı.



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