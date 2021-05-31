KKTC'de besiciler traktörlü eylem düzenledi: "Eylemler artarak devam edecek"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, sektörde yaşanan sıkıntıları, hükümete ilettikleri 6 maddelik talepleri karşılanmadığı gerekçesiyle başkent Lefkoşa’da traktörlü eylem düzenledi. Vatandaşlar eylemlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Gerçekleştirilen eyleme çok sayıda traktör ve iş araçlarıyla katılan besiciler, ilk olarak KKTC Tarım Bakanlığı binasının önünü kapattı, sonrasında ise KKTC Cumhuriyet Meclisi önüne gelerek araç kornaları ve sloganlar atarak seslerini hükümete duyurmaya çalıştı. Eylemde, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, zaman zaman Meclis’e girmek isteyen besiciler ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

"Eylemler artarak devam edecek"

Cumhuriyet Meclisi önünde konuşma yapan Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, diğer sektörlere ve sivil toplum örgütlerine seslenerek, "Zamlara karşı tüm sektörlerin sesini duyurmak için buradayız" ifadelerini kullandı. Eylemlerin ilerleyen günlerde artarak devam edeceğini belirten Naimoğulları, para istemek için değil, zamları geri almak için eylem yaptıklarını belirtti.

Besicilerin taleplerine karşı KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun sürekli olarak “para yok” cevabını verdiğini belirten Naimoğulları, besicilerin süt ve hayvanı bedavaya alırken, besici giderlerine ise sürekli zam geldiğini kaydetti. Naimoğulları, "Bizimle dalga geçiyorlar. Bu insanların canı yandı. Bu işin sonuna geldik. Bütün sektörleri bitirdiler, en büyük sektör besiciliği de bitirdiler" ifadelerini kullandı.

Yıllarca harcadıkları emeklerin sıfırlandığını belirten Naimoğulları, "Habire zam, habire zam. Nereye gideceğiz? Para ödemezsiniz, zam yaparsınız. Bizim derdimiz eylem değil. Korona virüs (Covid-19) salgınında, sıcağın içinde ve işini bırakıp kim burada olmayı ister? Bizim derdimiz gelecek ve ekmektir" dedi.

Eylemcilerden Fırat Gazioğlu ise yaptığı açıklamada, "Babadan gelen meslek. Böyle kendini bilmez koltuk savaşçıları, bütün üreticileri mahvetti. Kendileri maaşlarını tam almayı bilirler. Besiciye hiçbir şey vermiyorlar" diye konuştu.

KKTC'li bir besici olan Derviş Solu da yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Meclisi'ne geldik biri çıkmaz karşımıza, gelsinler besicinin sorununu dinlesin, hayvancı salgından dolayı bir buçuk yıldan beri perişan. Küçükbaş hayvan yetiştiriyoruz, sütler satılmaz. Nasıl borçlarımızı ödeyelim" dedi.

"Memur olmak istemedik, hükümetten iş de istemedik"

Batmanın eşiğine geldiklerini fakat hükümetin kendilerine destek olmadığını kaydeden eylemcilerden Tanyol Burçak ise, "Hükümetten hiçbir destek yok, batmanın eşiğine geldik. Gençler olarak bu besicilik sektörüne girdik. Memur olmak istemedik, hükümetten iş de istemedik. Kendi yağımız ile kendi ciğerimizi kavurmak istedik. Günden güne daha kötüye gidiyoruz. Böyle giderse memleketten kaçmak zorunda kalacağız, artık batmanın eşiğine geldik" ifadelerini kullandı.

Güzelyurt’ta hayvan besicisi olan Fatma Akmandor ise, "Günün 20 saatini ovada geçiren biriyim. Emeğimizin hakkını aramak için eylem yapıyoruz. Artık üretmekten yorulduk, çünkü karşılığını alamıyoruz. Elde avuçta olmayınca, seneye hazırlık da yapamıyoruz, hayvancılık bu gidişle bitecek" dedi.