Kızılcabölük'te Melih tamam

DENİZLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'de transfer harekatını sürdüren Kızılcabölükspor, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Melih Vardar\'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki forvetin bonservisini Tire 1922 Spor\'dan aldı. Kızılcabölük\'te geçen sezon 27 maçta forma giyen Melih, 8 gol, 8 asistle oynadı. İç transferi büyük oranda bitiren Denizli temsilcisi, daha önce dış transferde Göksel Özkara, Yenal Tuncer, Emirhan Atilla ve Muhammet Çiçek\'i renklerine bağlamıştı.

