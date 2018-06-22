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Spor

Kızılcabölük'te Emirhan'dan imza

DENİZLİ, (DHA) TFF 3

22 Haziran 2018 14:26

DENİZLİ, (DHA)

TFF 3. Lig\'de yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Kızılcabölükspor, Erbaaspor\'dan Emirhan Atilla ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon 26 maçta görev yapan 24 yaşındaki forvet 3 gol attı. Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Emirhan, sırasıyla Tavşanlı Linyitspor, Soyaspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Orhangazi Belediyespor, Tuzlaspor, Muğlaspor ve Erbaaspor formalarını terletti. Şimdiye kadar 155 karşılaşmada forma giyen genç oyuncu 29 gol kaydetti. Kızılcabölük, daha önce dış transferde Yenal Tuncer ve Muhammet Çiçek\'i almıştı.

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