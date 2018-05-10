Kızılcabölükspor final aşkına

DENİZLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta normal sezonu 4\'üncü sırada tamamlayarak Play-Off yarı finalde 3\'üncü basamaktaki Sultanbeyli Belediyespor\'la eşleşen Kızılcabölükspor, ilk randevuda yarın rakibiyle iç sahada kozlarını paylaşacak. Denizli Atatürk Stadı\'nda saat 16.00\'da başlayacak maçı Sarper Barış Saka yönetecek. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda eksik bulunmuyor.

Kızılcabölükspor, 15 Mayıs Salı günü İstanbul\'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Denizli temsilcisi normal sezonda deplasmanda 1-0 yendiği rakibine evinde 2-1 mağlup olmuştu. Kombine kartların geçerli olmayacağı müsabakanın bilet fiyatları ev sahibi takım seyircisi için 10, konuk seyirci için 15 TL olarak belirlendi.