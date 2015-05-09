Kızıl Meydan’da güç gösterisi



Rusya'da Nazilerin mağlubiyeti ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 70'inci yıldönümü sebebiyle her yıl Moskova'da düzenlenen askeri geçit töreni başladı.

"Zafer Günü" törenini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasıyla başladı. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping de töreni Putin'in yanında izledi. Törene Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un yanı sıra Küba Devlet Başkanı Raul Castro, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma gibi çeşitli ülkelerin hükümet ve devlet başkanları katıldı.

Batı tarafından eleştiriyle karşılanan törende 16 bin asker, aralarında tank ve füze taşıyan araçlar olmak üzere 200 askeri araç geçiş yapıyor. Törenin finalinde 140 savaş uçağının katılımıyla bir gösteri planlanıyor. Moskova hava sahası da bu nedenle 1 saat süreyle hava trafiğine kapatıldı.

Avrupalı siyasetçiler Rusya'nın Ukrayna Krizi'nde oynadığı rol nedeniyle askeri geçit törenini boykot etmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel pazar günü Moskova'ya giderek Putin ile birlikte Meçhul Asker Anıtı'na bir çelenk bırakacak.

Almanya'da 8 Mayıs 1945 tarihinde İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi sebebiyle anma törenleri dün yapıldı. Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Federal Meclis'te yapılan anma töreninde Almanya’yı Nazi egemenliğinden kurtaran Sovyet askerlerini öven bir konuşma yapmıştı.

İkinci dünya Savaşı'nda Avrupa ve Asya'da çoğu sivil olmak üzere 55 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. 26 milyon kayıpla Sovyetler Birliği savaşta en çok insanını kaybeden ülke niteliği taşıyor.