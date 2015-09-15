Avusturya: Kitlesel bir mülteci akını istemiyoruz



Macaristan’ın Sırbistan sınırını kapamasının ardından Sırp tarafındaki binlerce sığınmacı geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı. Makedonya üzerinden sığınmacı akını da devam ediyor. Macaristan’dan çıkıp Avusturya’ya geçmeyi başaran binlerce sığınmacı ise kurulan ac,l barınaklarda kalıyor. Avusturya’nın Macaristan sınırındaki Burgenland bölgesinde ortam biraz rahatlamış durumda. En büyük sınır kapıları olan Nickelsdorf ve Heiligenkreuz’dan geçen sığınmacı sayısı son günlere oranla epey azaldı. Bölgeden yine düzenli olarak batı istikametinde otobüs seferleri yapılıyor. Sığınmacılar için geçici barınağa dönüştürülen eski gümrük istasyonunun yanındaki meydanın ortasında dün gece genç bir kadın doğum yaptı. Kadının otobüs sırasından çıkmamak için, doğum yapmak üzere olduğunu bildirmediği söyleniyor. Anne ve bebeğinin hastaneye götürüldüğü bildiriliyor.

Sığınmacılar yola yaya devam ediyor

Avusturya’ya varan sığınmacılar arasında birçok kişi kendi başlarına Almanya’ya doğru yola devam etmeye çalışıyor. Hatta yaya olarak yoluna devam eden sığınmacılar yüzünden otobanlar sık sık trafiğe kapatılmak zorunda kalınıyor. Salzburg’da ise durum gerginliğini koruyor. 600 sığınmacı acil barınaklarda sabahlarken, Almanya istikametindeki tren seferleri de ancak ağır aksak yapılabiliyor, zira her trenin önce Alman yetkililer tarafından denetlenmesi gerekiyor. Avusturya-Almanya sınırındaki patikalar bile kontrol ediliyor.

Hükümet içinde görüş ayrılıkları var

Sığınmacı trafiği konusunda nasıl bir çizgi izlenmesi konusunda, Avusturya’daki koalisyon hükümeti içinde görüş ayrılıkları var. Avusturya Halk Partisi’nden Başbakan Yardımcısı Reinhold Mitterlehner, Avusturya tarafından daha fazla kontrol yapılmasından yana: “Sığınmacı akınında belli bir yığılma olursa, Avusturya herkesin toplanacağı, hatta sonuçta kalacağı adres olamaz. Bu bizim kapasitemizi aşar. Biz herkesin kimliğinin, durumunun kontrol edilemeyeceği kitlesel bir akın değil, düzenli bir geliş istiyoruz.”

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi’nden Başbakan Werner Faymann ise, şu ana kadar rasgele kontrollerden yana ve bundan sonra atılacak adımları Almanya ile birlikte kararlaştırmak istiyor. Federal Bakan Josef Ostermayer da hükümet içinde ortak bir çizginin hakim olduğunu savunuyor ve „Başbakan ile yardımcısı arasında veya partiler arasında görüş ayrılığı yok. Almanya ve diğer bazı ülkeler ile de aynı görüşteyiz” şeklinde konuşuyor.

Öte yandan Avusturya Hükümeti tarafından alınan sınır kontrollerinin sıkılaştırılması yönündeki karar da, bu geceden itibaren uygulamaya konacak. Avusturya şu ana kadar tüm sığınmacıları kabul ediyor.