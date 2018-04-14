T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kitap yüklü TIR devrildi: 2 ölü

DOĞUBAYAZIT, (Ağrı), (DHA)- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, dini kitap yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

14 Nisan 2018 02:04

DOĞUBAYAZIT, (Ağrı), (DHA)- Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesinde, dini kitap yüklü TIR\'ın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 18.20 sıralarında Doğubayazıt-Çaldıran karayolunun 25\'inci kilometresinde Somkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Dorsesinde dini kitap taşıyan Mikail Askar yönetimindeki 25 D 36910 İran plakalı TIR, Somkaya köyü yakınlarında sağanak yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada, şoför Mikail Askar ve yanında bulunan 1 kişi TIR\'ın ön kısmında sıkışarak hayatını kaybetti. TIR içerisindeki kitaplar etrafa saçıldı. Cesetler, Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemesinin ardından Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ve itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DOĞUBAYAZIT Ağrı DHA Ağrı DoğubayazıtTIRKazaDoğubayazıtÇaldıranSomkayaDorsesindeMikail AskarTIR SomkayaKazadaCesetler Cumhuriyet SavcısıDoğubayazıt Arama Kurtarma DAKJandarmakazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24