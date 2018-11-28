‘Kitap avcıları' metrobüste

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- KİTAP okuma alışkanlığını her kesime kazandırmak amacıyla hazırlanan ‘Kitap Avcıları Yollarda’ projesi kapsamında metrobüse binen 20 lise öğrencisi, diğer yolcuların dikkatini çekmek amacıyla yolculuk boyunca kitap okudu.

Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Nilgün Ergüven ve Tayfun Usta’nın hazırladığı farkındalık projesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin tarafından beğenildi. İlçedeki 16 lisedeki 20’şer öğrencinin bu projeye katılması kararlaştırıldı. Projenin ağırlıklı olarak toplu ulaşım araçlarında uygulanacağı göz önüne alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne de bilgi verildi.

Pilot okul olarak seçilen Şehit Murat Kocatürk Imam Hatip Lisesi öğrencileri, kaymakamlık binasında önünde ‘Kitap Avcıları Yollarda’, arkasında ise ‘Hiçbir taşıt bizi okumak kadar uzaklara götüremez’ yazılı beyaz renkli tişörtlerini giydi ve proje kapsamında hazırlanan kitapları alarak Üniversite Merkez Metrobüs İstasyonu’na geldiler. Üzerlerindeki beyaz tişört ve ellerindeki kitaplarla dikkat çeken öğrenciler, sıraya girerek metrobüse bindi. Bazıları ayakta, bazıları oturarak yolculuk eden öğrencileri gören yolcuların büyük bölümü onları dikkatle inceledi. Yolculardan bir bölümü öğrencilerin ders çalıştığını zannederek onlara başarı diledi. Yaşlı bir yolcu öğrencilerin topluma kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için projede yer aldıkllarını anladığını ifade ederken, “Metrobüse binenlerin bazıları kimseye yer vermemek için kitap okur gibi yapıyor” dedi. Bir başka yolcu ise, “Onlar gerçekten okusun, kimseye yer vermesinler razıyız” dedi.

Avcılar’dan Cevizlibağ durağına kadar başlayan ve dönüş yolunda da devam eden yolculukta öğrencileri gören yaşlı bir yolcu “Otobüste kitap okumak çok zor. Göz ucuyla ne okuduklarına baktım bir şey okuyamadım” dedi. Bir başka yolcu ise, kitap okuma yerine pencereden diğer araçları izlemeyi tercih ettiğini ifade etti. Bazı öğrenciler araçtan inerken proje kapsamındaki kitapları yanlarında oturan yolcuya hediye etti, bazı öğrenciler de okunması için boş koltuğa bıraktı.

Proje sorumlularından Tayfun Usta, kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için benzer çalışmayı haftada bir gün diğer lise öğrencileriyle metro, tramvay, deniz hatları, İETT otobüsleri, çeşitli meydanlarda sürdüreceklerini söyledi.



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