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Dünya

''Kısıtlamaların iptal edilmesini hedefliyoruz"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ağustos (DHA) – Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya'nın 13 Eylül tarihine kadar Türkiye'den Rusya'ya domates hariç diğer sebzelerin ihracatına uygulanan kısıtlamaların iptal edilmesi için belgeleri hazırlayacağını, dom

18 Ağustos 2017 22:26

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ağustos (DHA) – Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya\'nın 13 Eylül tarihine kadar Türkiye\'den Rusya\'ya domates hariç diğer sebzelerin ihracatına uygulanan kısıtlamaların iptal edilmesi için belgeleri hazırlayacağını, domates konusunda mevsim faktörü dikkate alınarak tekliflerin ileri sürüleceğini belirtti.
Novak, \'\'Kısıtlamaların iptal edilmesini hedefliyoruz.  Domates, kabak gibi birkaç sebze çeşidi kaldı. 13 Eylül tarihinde Rusya-Türkiye Hükümetler arası komisyonu çerçevesinde tarım konusuna ilişkin iş grubunun oturumunun düzenlenmesi üzerinde uzlaştık, bu tarihe kadar kalan tüm sebze türlerine getirilen kısıtlamaların kaldırılması için gereken belgeler hazırlanacak\'\' dedi.
Bakan Novak, domates konusu üzerine domates konusunda yapılan ortak açıklama uyarınca teklifler hazırlanacağını söyledi ve ekledi, \"Liderlerin talimatında belirtildiği gibi detaylar Tarım Bakanlıklarımızca mevsim faktörü dikkate alınarak geliştirilecek. Bu sorunların 20 Ekim tarihinde Tataristan\'da yapılacak Rusya-Türkiye Hükümetler arası komisyonu oturumuna kadar çözülmüş olmasını umuyorum. 13 Eylül\'de tarıma ilişkin iş grubu toplantısı, 20 Ekim\'de ise Rusya-Türkiye Hükümetler arası komisyon oturumu düzenlenecek, tüm sorunların bu zamana kadar çözüleceğinden eminiz\'\'

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