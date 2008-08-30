Kırtasiyede kanser riski

Okul alışverişi yapan anne-babalara önemli uyarı: Keçe kalem, yapıştırıcı, kokulu silgi gibi bazı ürünler kanser riski taşıyor



Okul alışverişinde çocuğunuz istediği için kokulu silgi, renk renk keçe kalemler, resim kalemleri, çanta, kalemlik ve yapıştırıcı aldınız. Ancak çocuğunuza okul malzemesi alayım derken onu kanserojenlerle tanıştırıyor olabilirsiniz. Radikal gazetesinin haberine göre, pek çok kırtasiye malzemesinde kanserojen özelliği olan kimyasal maddeler kullanılıyor.



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur, “Kırtasiye malzemelerinin kaliteli ve ucuz olmasından çok daha önemlisi sağlığa zararlı olmamasıdır” diyerek kırtasiye malzemelerinde sağlığa zararlı maddeleri şöyle gruplandırdı:



> Keçe kalemler, yapıştırıcılar ve parfümlü malzemelerde (özellikle silgiler) kullanılan organik çözücüler.



> Özellikle boya olarak (sulu boya, yağlı boya) kullanılan veya malzemeyi (çanta, kalemlik vb) boyamakta kullanılan azo boyaları.



> Malzemeleri boyamakta, üzerlerine baskı yapmakta kullanılan ve kurşun gibi ağır metal içeren boyalar.



Akdur’un verdiği bilgiye göre kırtasiye malzemelerinde sık kullanılan ve en çok zarar veren zararlı maddelerin başında organik çözüler geliyor. ‘Xylol, xylene, toluol, hexol, etilasetat’ gibi organik çözücüler kırtasiye malzemesinde üç ayrı amaçla kullanılıyor:



> Zamkların, yapıştırıcıların yapışkan maddesini eritmek için.



> Beyaz tahta kalemi, resim kalemi ve ince uçlu kalem gibi keçe kalemlerin mürekkeplerini eritmek için.



> Parfümlerin kırtasiye malzemesine katılmasında ve kırtasiye malzemelerinin parfüm kokması için.



Çocukların çok sevdiği kokulu kalem, silgi vb. kırtasiye malzemesindeki güzel kokuların insan burnuna ‘xylol,toluol, hexol’ gibi organik çözücüler ulaştırdığını vurgulayan Akdur, bu tür okul malzemelerin hem kanserojen madde içerdiğini hem de çocuklarda bağımlılık yaptığını söyledi.



Resim boyaları ve renkli kalemler



Tehlikeli bir diğer malzeme de resim boyaları ve renkli kalemler. Bunların üretiminde kullanılan ‘azo boyaları’’ kanserojen. Çanta, kalemlik vb. vinileks ya da kumaş kırtasiye malzemelerinin boyanmasında da azo boyaları kullanılıyor.



Akdur, aileleri çocuklarına boyasız ya da olabildiğince az boyalı kırtasiye malzemesi almaları yönünde uyarıyor: “Veliler kırtasiye malzemesi alırken, satın alacağı malzemeyi dikkatle incelemeli, üzerindeki uyarı yazılarını dikkatle okumalı ve mutlaka TSE ve CE damgalı ürünleri tercih etmeli.



'Kokulu, boyalı ürünleri almayın'



Kokulu, boyalı ürünleri çocuklar istese bile almamalı. Öğretmenlerimiz bu konuda bilinçli davranmalı ve hem kendi sağlıklarına hem de öğrencilerinin sağlığına zararlı olan kırtasiye malzemeleri konusunda bilgi edinmeli, öğrencilerini ve velileri uyarmalı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı denetim, eğitim ve uyarılarını sıklaştırmalı.’’

