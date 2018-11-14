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Kırşehir'de sonbahar manzaraları

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'deki parklarda sonbaharda eşsiz görüntüler ortaya çıkıyor

14 Kasım 2018 15:13

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR\'deki parklarda sonbaharda eşsiz görüntüler ortaya çıkıyor.
Kırşehir’de Kent Park, Masal Parkı, Ankara-Kayseri yolu yeşil bant ve Güzler Evcil hayvanlar Parkı ve piknik alanında, sonbaharla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor. Yeşil sarı ve kırmızı tonlarına bürünen ağaçlar, objektiflere kartpostallık görüntüler yansıttı.
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, \"Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Kırşehir’in parklarında sonbahar mevsimiyle oluşan manzara, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Kasım ayı itibariyle mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle parklar ve bahçeler bu güzel sonbahar tablolarını görmeye gelenlerle dolup taşıyor\" dedi.

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