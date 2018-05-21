Kırkpınar'ın provası Karacabey'de yapılacak

Yasin KESKİN / KARACABEY(Bursa),(DHA)

Türkiye çapında örnek olacak çok sayıda etkinliğe imza atılan Karacabey’de, şimdi de Kırkpınar Güreşleri’nin provası olarak nitelendirilen ‘Uluabatlı Hasan Yağlı Güreşleri’ için geri sayım başladı.

2 Haziran Cumartesi günü iftardan sonra gerçekleştirilecek yağlı güreşlerde, tüm ‘Altın Kemer’ sahibi Kırkpınar başpehlivanları boy gösterecek. Türkiye’de ilk kez gece güreşlerinin gerçekleştirilecek olması nedeniyle de dikkat çekici bulunan ve büyük ses getirmesi beklenen organizasyonda kispet giyecek isimler arasında; Altın Kemer sahibi İsmail Balaban, Recep Kara, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil, Şaban Yılmaz ve Hasan Tuna yer alacak.

ÖNCESİNDE 5 BİN KİŞİLİK İFTAR SOFRASI KURULACAK

Ülke genelindeki güreş severlerde de büyük heyecan yaratan güreşler, gece maçları için geçtiğimiz yıl ışıklandırılması tamamlanan Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Güreşlerden önce, stadyum önünde 5 bin kişilik dev bir iftar sofrası kurulacak.

ALTIN KEMERLİ İSİMLER KARACABEY\'DE OLACAK

Güreş etkinliklerinin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini ve Uluabatlı Hasan’ın şanına yaraşır düzeyde organizasyonu her geçen gün daha da güçlü hale getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, görevde oldukları 4 yıldan bu yana ilçenin mevcut potansiyel kaynaklarını harekete geçirerek, ekonomik anlamda güçlü bir belediye yarattıklarını kaydetti.

KARACABEY\'İ GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR

Altın Kemerli isimleri Karacabey’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Özkan, “Ata sporumuz güreşin yaşayıp gelecek kuşaklara artarak ulaştırılmasını, asli görev olarak benimsiyoruz. Bu noktada, güreş takımını kurduk ve takımın başarıları ve şampiyonlukları da göğsümüzü kabartıyor. Tüm güreş tutkunlarını Karacabey’de ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Uluabat Yağlı Güreşleri’ni, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük boyutlu hale getireceğiz. İlçe halkını her anlamda güzel günler bekliyor” dedi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Başkan Ali Özkan\'ın açıklamaları

- Geçen yıl yapılan güreşlerden görüntü

- Drone çekimi