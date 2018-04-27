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Kırkağaç'ta uzman erbaşlar mezun oldu

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki 6

27 Nisan 2018 22:03

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesindeki 6. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı\'nda asayiş kursuna katılan 1900 uzman erbaş, mezun oldu. Askerlerden 1050\'sinin daha önceden güvenlik korucusu olarak görev yaptığı belirtildi.
Kırkağaç ilçesindeki 6. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı\'nda asayiş kursuna katılarak, terörle mücadele başta olmak üzere birçok kursu başarıyla tamamlayan 1900 uzman erbaş için tören düzenlendi. Askerlerden 1050\'sinin daha önceden güvenlik korucusu olarak görev yaptığı belirtildi. Törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Foça Komando Eğitim ve Okul Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç 6. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Kırkağaç Belediye Başkanı AK Partili Yaşar İsmail Gedüz, Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı Enes Hamdi Esenlik ve mezun uzman erbaşların aileleri katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Albay Kirişçi\'nin konuşmasıyla başlayan program; mezun öğrencilerin konuşması, çeşitli gösteriler, uzman erbaşlara protokol üyelerince hediyelerin verilmesiyle sürdü. Tören sonrası uzman erbaşlar, aileleriyle buluştu.

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