Kırkağaç'ta orman yangını

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 45 dekarlık alan zarar gördü.

Kırkağaç ilçesi Bademli Mahallesi Başaran mevkiindeki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanları gören bölge sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine İzmir, Balıkesir ve Manisa\'dan bölgeye sevk edilen toplam 30 itfaiye ve 5 dozer ile alevlere müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı.

Yaklaşık 45 dekar ormanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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