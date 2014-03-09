T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kırım'dan ay sonuna kadar süre

Kırım yönetimi 16 Mart'a çekilen ve ülkenin statüsünü belirleyecek tartışmalı referandum öncesinde, ay sonuna kadar Rusya'ya bağlanacaklarını duyurdu.

09 Mart 2014 14:14


Rus haber ajansı Itar-Tass'ta yer alan habere göre Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Parlamento Başkanı Vladimir Konstantinov, "Yeni bir hukuk sitemine geçiş karmaşık bir süreç, ancak her şeyin Mart ayı içinde tamamlanacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Kırım’ın devletler hukuku uyarınca Ukrayna'ya bağlı olması nedeniyle, Ukrayna yönetimi Moskova'nın tutumunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunuyor.

Rusya daha önce Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını kabul ettiğini duyurmuştu. Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov devlet görevlilerine gelecekte maaşlarının yaklaşık dörde katlanacağı sözünü verdi.

Rusya'nın tavrı karşısında ABD ise diplomasi trafiğine hız verdi. ABD Başkanı Barack Obama Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından İngiltere, Fransa, İtalya ve üç Baltık ülkesinin liderleriyle görüştü. Beyaz Saray'dan verilen bilgilere göre, Obama'nın görüştüğü tüm liderler Rusya'nın Kırım'daki askerlerini kışlalara geri çekmesi gerektiği yönünde görüş birliğine sahip durumda.

Elise Sarayı’ndan yapılan açıklamada ise Obama'nın Cumhurbaşkanı François Hollande ile Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar üzerinde görüştüğü kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KırımMartRusyaItar-TassCumhuriyeti Parlamento Başkanı Vladimir KonstantinovUkraynaMoskovaKırım RusyaParlamentosu Başkanı KonstantinovABDBaşkanı Barack Obama Almanya Başbakanı Angela MerkelFransaBaltıkSarayObama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24