Kırım'dan ay sonuna kadar süre



Rus haber ajansı Itar-Tass'ta yer alan habere göre Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Parlamento Başkanı Vladimir Konstantinov, "Yeni bir hukuk sitemine geçiş karmaşık bir süreç, ancak her şeyin Mart ayı içinde tamamlanacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Kırım’ın devletler hukuku uyarınca Ukrayna'ya bağlı olması nedeniyle, Ukrayna yönetimi Moskova'nın tutumunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunuyor.

Rusya daha önce Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını kabul ettiğini duyurmuştu. Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov devlet görevlilerine gelecekte maaşlarının yaklaşık dörde katlanacağı sözünü verdi.

Rusya'nın tavrı karşısında ABD ise diplomasi trafiğine hız verdi. ABD Başkanı Barack Obama Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından İngiltere, Fransa, İtalya ve üç Baltık ülkesinin liderleriyle görüştü. Beyaz Saray'dan verilen bilgilere göre, Obama'nın görüştüğü tüm liderler Rusya'nın Kırım'daki askerlerini kışlalara geri çekmesi gerektiği yönünde görüş birliğine sahip durumda.

Elise Sarayı’ndan yapılan açıklamada ise Obama'nın Cumhurbaşkanı François Hollande ile Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar üzerinde görüştüğü kaydedildi.