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Dünya
Deutsche Welle

Kırım'da karanlık bir gece daha

Kırımlılar, Ukrayna'nın güneyinde elektrik şebekelerine düzenlenen saldırının ardından soğuk ve karanlık bir bir gece daha geçirdi.

23 Kasım 2015 13:22


Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da yönetim, enerji yetersizliği nedeniyle pazartesi gününü tatil ilan etti. Başkent Simferopol'daki yetkililer, işyerleri ve okulların kapalı kalacağını, bölgedeki enerji kaynaklarının en fazla bir ay yetecek kadar olduğunu belirti.

Büyük şehirlere dönüşümlü olarak elektrik ve su verildiğini kaydeden yetkililer, hava sıcaklığının yaklaşık 17 derece olduğunu ve bu nedenle kaloriferlerin kapalı kalmasının büyük bir tehlike oluşturmadığını ifade etti. Ancak Kırım'daki dükkanlarda mum stoklarının da azaldığı haber veriliyor.

Moskova yanlısı bir yönetimin bulunduğu Kırım'da yaklaşık 1 milyon 600 bin kişi elektriksiz. Devletler hukukuna göre Ukrayna'ya bağlı olan yarımada, enerji ihtiyacının yüzde 70'ini Ukrayna'dan sağlıyor.

Sabotajı kim düzenledi?

Elektrik hatlarına düzenlenen saldırıları Kırım Tatarları ve Ukraynalı milliyetçilerin düzenlemiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Kırım'ın Başbakanı Sergey Aksyonov ise sabotaj eyleminden Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Aksyonov, "Ukrayna'nın sorumluları arayacağını sanmıyorum" diye konuştu.

Suçlamalarla ilgili bir açıklama yapan Ukrayna İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Natalia Stativko ise Kiev'in sabotajın sorumluluğunu kabul etmediğini söyledi. Stativko, olayları ilgili soruşturmanın sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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