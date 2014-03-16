Kırım'da kader günü



Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 20.00'ye kadar devam edecek. Sandık başına çağrılan seçmen sayısı 1,8 milyonu buluyor.

Kırım'da nüfusun çoğunluğunu Rus kökenlilerin oluşturduğuna dikkat çeken gözlemciler, referandumdan Rusya'ya katılım kararının çıkmasını bekliyor.

Rusya'nın yarımadadaki askeri varlığının da referandum sonucunda etkili olacağı belirtilmekteydi.

Son girişim Rusya'nın vetosuna takıldı

Referandumu uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren ABD ve AB'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) nezdindeki son girişimi de Rusya'nın engeline takıldı.

Referandumun geçersiz sayılması için BMGK'ye sunulan tasarıya 13 ülke destek verirken Çin çekimserliği yeğledi.

Tasarıda, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı duyulması, güç ve tehditle elde edilen toprakların hiçbir şekilde yasal olarak tanınamayacağı vurgulanıyordu.

Referandum sonrası yaptırımlar geliyor

Bu arada AB referandum sonrası Rusya'ya bir dizi yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Seyahat yasağı ve malvarlığının dondurulması yaptırımların başında geliyor.

Rusya'nın geri adım atmaması halinde silah ve ticaret ambargosu gibi ek yaptırımların gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu arada NATO'ya bağlı bazı internet siteleri yoğun sanal saldırı sonucunda saatlerce erişime kapandı. Saldırıları, 'Siber Berkut' isimli gurup üstlendi. Aynı grup geçtiğimiz haftalarda çok sayıda Ukraynalı siteye saldırmıştı.