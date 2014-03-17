Kırım'da beklenen sonuç



Sandık çıkış anketlerine göre oylamaya katılanların yüzde 93'ü Ukrayna'ya ait Kırım'ın yeniden Rusya'ya bağlanması yönünde görüş bildirdi. Referanduma katılım oranı yüzde 83'ü buldu.

Rusya yanlıları başta Simferopol olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülerek referandum sonucunu kutladı.

Kırım Başbakanı Sergey Aksyonov, Kırım Parlamentosu'nun Rusya Federasyonu'na katılımı görüşmek üzere olağanüstü toplanacağını açıkladı. Aksyonov, Moskova'ya da bir heyet gönderileceğini söyledi.

Beyaz Saray'ın tepkisi

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, ABD olarak, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde bugün yapılan "referandumu reddettiklerini" bildirdi.

Carney, ABD'nin, 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını kararlı biçimde desteklediğini hatırlattı. "Ukrayna'nın Kırım bölgesinde bugün yapılan referandumu reddediyoruz" ifadesini kullanan Carney, şunları kaydetti:

"Bu referandum, Ukrayna anayasasına aykırıdır ve uluslararası toplum, şiddet tehditleri ve uluslararası kanunların ihlali anlamındaki Rusya'nın askeri müdahalesinin gözdağı altında yürütülen bu oylamanın sonuçlarını tanımayacaktır. Ukrayna hükümetinin dahli olmadan Ukrayna'nın geleceğine dair kararlar alınamaz. Bunun yanında bu oylama gerekli değildi. Ukrayna hükümeti, Kırım'ın özerkliğini artırmayı tartışmaya istekliği olduğunu açıkça gösterdi."

'Rusya'nın eylemleri tehlikeli ve istikrarsızlaştırıcı'

Carney, Ukrayna, ABD, AB, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, BM ve diğerlerinin Rusya'ya, Rusya kökenlilerin haklarının muhafaza edildiğinden emin olmak için Kırım bölgesinde uluslararası gözlemcilerin girmesine izin vermesi çağrısı yaptığını, Rusya'nın ise tüm bu çağrıları ve Ukrayna'nın kendilerine ulaşma çabalarını reddettiğini, bunun yerine Kırım'daki askeri müdahalesini artırdığını ve Ukrayna'nın doğu sınırlarında askeri tatbikatlar tehdidine başladığını kaydetti.

Carney, "Rusya'nın eylemleri tehlikeli ve istikrarsızlaştırıcı. BM Güvenlik Konseyi, dünkü oylamasında, sadece Rusya'nın karşı çıkmasıyla bunu onayladı. ABD ve müttefiklerinin açıkça belirttiği gibi, sadece ABD ve müttefiklerinin uygulayacağı tedbirler yoluyla değil, aynı zamanda Rusya'nın kendi istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin doğrudan sonuçları olarak, askeri müdahale ve uluslararası kanunların ihlali, Rusya'ya artan bedeller getirecektir" ifadesini kullandı.

Bir ülkenin güç kullanarak diğer bir ülkenin topraklarını ele geçirmesine uluslararası toplumun sessiz kaldığı günlerin çok gerilerde kaldığını ifade eden Carney, uluslararası toplumun tüm üyelerini bu tür eylemleri kınamaya, bu eylemlerin bedellerini ödetmek için somut adımlar atmaya ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği ile Ukrayna halkını desteklemek için birlikte durmaya devam etmeye çağırmayı sürdürdüklerini de bildirdi.