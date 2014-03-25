Kırım krizi istifa getirdi



Ukrayna Savunma Bakanı İgor Tenyuk'un yerine Orgeneral Mikhail Koval savunma bakanı olarak atandı. Hakkındaki eleştirileri farklı bir bakış açısı olarak değerlendiren İgor Tenyuk istifasını söyle duyurdu: "Asla oturduğum koltuğa yapışıp kalmak gibi bir düşüncem olmadı, olmayacak da. Ukrayna yönetiminin yaşanan durumla ilgili başka bir bakış açısı ve akıllarında savunma bakanlığı için başka bir aday varsa buna itirazım yok. Savunma Bakanlığı görevimden istifa ediyorum. Ukrayna'nın şerefine! Kazanan biz olacağız."

Ukrayna'da siyaseti hareketlendiren bir diğer gelişme de eski Başbaşkan Yulya Timoşenko'nun basına yansıyan ses kaydı oldu. Ses kaydının gerçek olduğunu doğrulayan Timoşenko söz konusu telefon görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kastederek "Elime bir kalaşnikof alıp o aşağılık adamı vurmaya hazırım" diyor. Timoşenko'nun telefon görüşmesini kimin kaydettiği ve kimin yayınladığı bilinmezken hem Rusya'dan hem de Avrupa ülkelerinden Timoşenko'ya ağır eleştiriler geldi.

Ukrayna çalkantılı bir dönemden geçerken, Batı ile Rusya arasındaki gerginlik de tırmanıyor. ABD Başkanı Barack Obama, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen Nükleer Güvenlik Zirvesi'nin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Obama, Rusya’nın tutumunu sürdürmesi halinde ABD ve Avrupa Birliği’nin ekonomik yaptırımlara gidileceğini bir kez daha vurguladı: "Rusya'nın Ukrayna topraklarına tecavüzde bulunmaya devam etmesinden endişe duyuyoruz. Dolayısıyla ben de Avrupa Konseyi de Rusya'nın bir sonraki adımı atması halinde alınacak ek yaptırım kararlarının çerçevesi üzerinde değerlendirme yaptığımızı duyurduk."

Obama'dan Rusya'ya uyarı

Topun artık Rusya'da olduğunu söyleyen Obama, Rusya'nın sorumluluk bilinciyle davranması ve uluslararası kurallara uyduğunu göstermesi gerektiğini, aksi halde bunun olumsuz sonuçları olacağını kaydetti.

Erlangen Nürnberg Üniversitesi Uluslararası İlişikler Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Stefan Fröhlich’e göre Batı’nın ise inandırıcılığını koruyabilmesi için yaptırımları uygulamaktan başka şansı yok. Ancak Fröhlich, Batı'nın petrol ve doğalgaz konusunda Rusya'ya bağımlılığı nedeniyle ekonomik yaptırımların uzun vadede uygulanabilir olmadığının da altını çiziyor.

Fröhlich, "Kesinlikle bizim de canımızı yakacak bir durum ama bu böyle, bunu kabullenmek gerekiyor. Açıkçası orta ve uzun vadede Putin ve Rusya'nın bu güç savaşını kazanamayacağına inancım tam. Ancak ekonomik yaptırımların ucu bir şekilde bize de dokunacaktır, bunu tartışmaya dahi gerek yok. Rusya petrol ve doğalgaz rezervleriyle dünyayı besliyor. Avrupa'nın bu bağlamda başka bir alternatifi yok. Asya'dan petrol ve doğalgaz taşımak için fazlasıyla uzaktalar" diyor.

Ancak şimdiye kadar alınan yaptırım kararlarının da Rus ekonomisine geniş çaplı zarar verdiğini söylemek mümkün. Ekonomik ve siyasi belirsizlik yatırımcıları ülkeden kaçırıyor. Financial Times'ın haberine göre, Rusya yetkililer yılın ilk çeyreğinde 70 milyar dolarlık yatırımın ülkeden çekildiğini tahmin ediyor.