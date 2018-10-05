Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- BATMAN Gercüş\'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi şehit olan 8 askerden Uzman Çavuş Yahya Şen\'in Kırıkkale\'nin Balışeyh ilcesine bağlı Akacakavak köyünde oturan ailesine acı haber ulaştırıldı.

Batman Gercüş\'te yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. 7 askerin şehit olduğu patlamada ağır yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen, uçakla Ankara\'daki GATA\'ya getirilirken, yolda şehit oldu. Bekar olan Şen\'in şehit olduğu haberi Kırıkkale\'nin Balışeyh ilcesine bağlı Akacakavak köyünde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından bildirildi. Üç çocuklu Şen ailesinin evi, şehadet haberini alan yakınları ile dolup taştı. Eve ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, aile çocuklarının naaşının getirildiği Ankara\'daki GATA\'ya götürüldü.

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