Kırıkhan'da 45 kaçak yakalandı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'ın Kırıkhan İlçesi\'nde yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen 45 Suriyeli kaçak yakalandı.

Kırıkhan İlçesi\'ne bağlı Karadurmuşlu Mahallesi yol güzergahında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste, çoğunluğu kadın ve çocuk toplam 45 Suriyeli yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde tanıtım kartları olmadığı ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen Suriyeliler, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.