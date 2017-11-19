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Spor

Kırıkhan - Erokspor: 0-1

Ufuk AKTUĞ / KIRIKHAN(Hatay),(DHA) -  STAT: Kırıkhan İlçe HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xx), Fatih Deveci (xx) KIRIKHAN: Ömer(x)- Okan (x), Mustafa Acar (x), Hasan (x), (Dk78 Taylan x), Ahmet (x), Semih (x), Mehmet Akif (x), Egeca

19 Kasım 2017 18:49

Ufuk AKTUĞ / KIRIKHAN(Hatay),(DHA) - 

STAT: Kırıkhan İlçe
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xx), Fatih Deveci (xx)
KIRIKHAN: Ömer(x)- Okan (x), Mustafa Acar (x), Hasan (x), (Dk78 Taylan x), Ahmet (x), Semih (x), Mehmet Akif (x), Egecan (x), Serkan (x),(Dk 58 Mertcan x), Doğancan (x), Yusuf (x)
EROKSPOR: Murat (xx)- Barış (xx), Adem (xx), Mert (xx), Cerem (xx), (Dk 78 Serhat Akyün xx), Alper (xx), Şeyhmus (xxx), Engin Berk (xx), Safa (xx), Rızvan (xx), Serkan (xx)
SARI KARTLAR: Hasan (Kırıkhan) -  Barış, Serkan(Erokspor)
GOL: Dk. 59 Şeyhmus (Erokspor)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Kırıkhanspor, evinde ağırladığı Erokspor’a 1-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımın geliştirdiği ataklardan bir sonuç çıkmadı. İlk yarı golsüz tamamlandı.
Maçın ikinci yarısına takımlar gol arayışı içerisinde Mücadele vermeye başladı. Mücadelenin 59\'uncu dakikasında Erokspor\'dan Şeyhmus fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Kırıkhaspor sahadan mağlup ayrıldı.

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