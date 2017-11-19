Kırıkhan - Erokspor: 0-1

Ufuk AKTUĞ / KIRIKHAN(Hatay),(DHA) -

STAT: Kırıkhan İlçe

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xx), Fatih Deveci (xx)

KIRIKHAN: Ömer(x)- Okan (x), Mustafa Acar (x), Hasan (x), (Dk78 Taylan x), Ahmet (x), Semih (x), Mehmet Akif (x), Egecan (x), Serkan (x),(Dk 58 Mertcan x), Doğancan (x), Yusuf (x)

EROKSPOR: Murat (xx)- Barış (xx), Adem (xx), Mert (xx), Cerem (xx), (Dk 78 Serhat Akyün xx), Alper (xx), Şeyhmus (xxx), Engin Berk (xx), Safa (xx), Rızvan (xx), Serkan (xx)

SARI KARTLAR: Hasan (Kırıkhan) - Barış, Serkan(Erokspor)

GOL: Dk. 59 Şeyhmus (Erokspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Kırıkhanspor, evinde ağırladığı Erokspor’a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımın geliştirdiği ataklardan bir sonuç çıkmadı. İlk yarı golsüz tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına takımlar gol arayışı içerisinde Mücadele vermeye başladı. Mücadelenin 59\'uncu dakikasında Erokspor\'dan Şeyhmus fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Kırıkhaspor sahadan mağlup ayrıldı.