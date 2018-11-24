Kırçiçeği Bodrum-OGM Ormanspor: 57-88

BODRUM, (DHA)
SALON: Binnaz Karakaya
HAKEMLER: Erhan Gürsel (xx), Ogün Cılız (xx), Hakan Gerey (xx)
KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Fatma (xx) 2, Ece (xx), Carr (xx) 11, Kiriienko (xx) 12, Zivadinovic (xxx) 19, Beril (xx) 6, Begüm (x), Deniz (x) 2, Kübra (x), Aycan (x), Esma (xx) 5
OGM ORMANSPOR: Nilay (xx), Özge (xx) 2, Gardner (xxx) 12, Henry (xxx) 15, Copper (xxx) 21, Damla (xx) 3, Miray (xx) 6, Naile (xxx) 10, Ruzickova (xxx) 14, Ladin (xx) 2, Havanur (xx) 3
1\'İNCİ PERİYOT: 14-24
DEVRE: 30-44
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 46-65
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6\'ncı hafta maçında Kırçiçeği Bodrum sahasında OGM Ormaspor\'a 88-57 mağlup oldu. Bodrum temsilcisi bu sonuçla 6\'ncı mağlubiyetini alarak son sırada kalırken, Başkent ekibi 3\'üncü galibiyetine ulaştı. İlk periyodu 24-14 üstün kapatan OGM Ormanspor, soyunma odasına 14 sayı önde girdi: 30-44.
Aradaki farkın kapanmasına izin vermeyerek üçüncü çeyreği 65-46 önde bitiren konuk ekip final periyodunda oyuna ağırlığını koyarak parkeden 31 sayı üstün ayrıldı: 57-88.
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