Kırçiçeği Bodrum kupaya kavuşuyor

BODRUM, (DHA)

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi\'nde şampiyon olarak tarihinde ilk kez Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'ne çıkan Kırçiçeği Bodrum Basketbol, kupasını yarın havaya kaldıracak. Bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantilediği ligde sezonu 30 maçta 25 galibiyetle tamamlayan Bodrum ekibi, kupasına yarın saat 18.00\'de Binnaz Karakaya Spor Salonu\'nda düzenlenecek törenle kavuşacak.

Ligde geçen sezon şampiyonluğu Play-Off\'ta kıl payıyla kaçıran yeşil-beyazlılara kupayı Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu\'nun vermesi bekleniyor. Kendilerine tüm sezon boyu destek olan taraftarını ve bu mutluluğu paylaşmak isteyen herkesi törene davet eden Başkan Yiğit Özmen, maddi, manevi yanlarında olan kurum ve kuruluşlara da katkılarından dolayı teşekkür etti.