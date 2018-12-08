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Spor

Kırçiçeği Bodrum - Galatasaray: 53-80

BODRUM, (DHA) SALON: Binnaz Karakaya HAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan (xx), Alper Elçikoca (xx), Münevver Özemre (xx) KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Beril (xxx) 15, Deniz (x) 2, Carr (xxx) 16, Kiriienko (xxx) 12, Zivadinovic (xx) 6, Fata (x) 2, Aycan Birgül (x) GALATASARA

08 Aralık 2018 19:22

BODRUM, (DHA)

SALON: Binnaz Karakaya
HAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan (xx), Alper Elçikoca (xx), Münevver Özemre (xx)
KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Beril (xxx) 15, Deniz (x) 2, Carr (xxx) 16, Kiriienko (xxx) 12, Zivadinovic (xx) 6, Fata (x) 2, Aycan Birgül (x)
GALATASARAY: Işıl (xxx) 11, Sinem (x) 2, Farhiya Abdi (xxx) 17, Macaulay (xxx) 19, Jefferson (xx) 8, İnci (xx) 9, İrem Nez (x) 1, Şerife (xx) 6, Nazlı (xx) 7 
1\'İNCİ PERİYOT: 13-24
DEVRE: 28-45
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 41-58

Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'ndeki ilk sezonunda galibiyetsiz son sıraya demir atan Kırçiçeği Bodrum, evinde güçlü rakibi Galatasaray\'a da mağlup oldu: 53-80. 
Binnaz Karakaya Spor Salonu\'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 13-24, ilk yarısı 28-45, üçüncü periyodu ise 41-58 sonuçlandı. Sarı-kırmızılılarda Macaulay 19, Farhiya Abdi 17 sayıyla oynarken Bodrum\'a Carr\'ın 16, Kiriienko\'nun 12 sayısı yetmedi galibiyete yetmedi. Bu skorla Kırçiçeği Bodrum, 8 haftada 8\'inci yenilgisini alırken Galatasaray ise 5\'inci galibiyetini elde etti.

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