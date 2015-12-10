Kirchnerler dönemi kapandı



56 yaşındaki Mauricio Macri, devlet başkanlığı seçiminin 22 Kasım'da yapılan ikinci turunu 3 puan farkla kazanmış, sol popülist peronist iktidar 12 yılın ardından son bulmuştu.

"Kirchnerler Dönemi" 2003 yılında yönetime gelen Nestor Kirchner'in ölümünün ardından eşi Cristina Fernandez de Kirchner'in sekiz yıllık iktidarı ile devam etmişti. Cristina Fernandez üçüncü dönem için aday olamadığından iktidar partisini devlet başkanlığı seçiminde Daniel Scioli temsil etmişti.

Merkez Bankası Başkanı istifa etti

Bu arada Arjantin Merkez Bankası Başkanı Alejandro Vanoli görevinden istifa etti. Gözlemcilere göre Vanoli istifasıyla Macri'nin önünü açmayı hedefliyor. Macri Merkez Bankası'nın özerkliğini güçlendirmeyi, şirketlere vergi kolaylıkları sağlamayı, sermaye dolaşımına getirilen kısıtlamaları azaltmayı ve ekonomiyi dışa açmayı hedefliyor. Ekonomik reformlarla resesyona son vermeyi vaad ediyor.

Merkez Bankası'nın başına Federico Sturzenegger'in getirilmesi planlanıyor. Sturzenegger'in Alejandro Vanoli ile gizlice buluştuğu ileri sürüldü.

İflasın sıkıntılarını atlatamadı

Alejandro Vanoli, Merkez Bankası Başkanlığı görevine yaklaşık bir yıl önce Cristina Fernandez tarafından getirilmişti. Fernandez, ekonomide devletin oynadığı rolün güçlendirilmesini savunuyordu.

13 yıl önce ilan edilen iflasın sıkıntılarının yaşanmaya devam ettiği Arjantin bütçe açığı ve yüksek enflasyonla mücadele ediyor.

Cristina Fernandez de Kirchner, görev süresi boyunca kapsamlı sosyal programları hayata geçirmiş, para ve ticaret kontrollerini artırmış ve izlediği bu siyaset ile özellikle yoksul kesimlerden büyük destek görmüştü.