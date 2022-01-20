Kira fiyatları arttı, talepler düştü: Hangi ilde ne kadar kira artışı oldu?

BETAM’ın, sahibinden.com verileriyle hazırladığı rapora göre, Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı Aralık’ta yüzde 68.7 olurken, ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 26 TL'ye yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 84.6, Ankara'da yüzde 62.6 ve İzmir'de yüzde 56 oldu. Bu gelişmeler sonucunda ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul’da 40 TL, Ankara’da 18 TL, İzmir'de ise 26 TL olduğu belirtildi.

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı Aralık’ta yüzde 68.7 olurken, m2 fiyatı 26 TL'ye yükseldi. Raporda, kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranının düştüğü belirtilirken, en yüksek ve düşük kira artış oranları da sıralandı.