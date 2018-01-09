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Ekonomi

Kipa'dan zararına AVM satışı

Kipa'ya ait Tekirdağ Çerkezköy'deki AVM, KDV hariç 44,06 milyon lira bedelle zararına satıldı

09 Ocak 2018 16:11

Kipa, Tekirdağ Çekezköy'deki KDV hariç 52 milyon liralık değerlemesi bulunan AVM'yi 44,06 milyon lira bedelle sattı

KDV hariç 52 milyon liralık değerlemesi bulunan 34 bin 664 metrekarelik AVM, şirketin bilançosunda 7,72 milyon lira zararla satıldı.

Aksistem Elektromekanik San. Tic. Ltd. Şti'nin Kipa'ya ödediği bedel ise tamamı peşin olmak üzere KDV hariç 44,06 milyon lira oldu. Şirket, değerinin altında satışın nedeni olarak genel pazar koşullarını gösterdi. 

HaberTürk'te yer alan habere göre, satış bedeli, Kipa'nın maddi duran varlıklarının yüzde 2,5'ine denk geliyor. Migros, geçtiğimiz günlerde Kipa'yı borsa kotundan çıkarmak için karar almıştı.

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