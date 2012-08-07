Kindle, basılı kitabı geride bıraktı

Dünyanın en büyük internet kitapçılarından olan Amazon, e-kitap satışlarının basılı kitap satışlarını geride bıraktığını açıkladı.

Şirketin dün yayımladığı denetlenmemiş rakamlara göre, 2012’nin başından bu yana satılan her 100 basılı kitaba karşılık 114 e-kitap indirilmiş.

Yayıncılık endüstrisinde yaşanan değişimin hızına dikkat çeken şirket, Kindle’ı piyasaya sürdükten iki yıl sonra, basılı kitapların toplamından daha çok e- kitap satın alındığını belirtti.

Amazon, rakamlara Kindle versiyonları olmayan basılı kitapların dâhil edildiğini, bedelsiz ekitapların ise dâhil edilmediğini duyurdu.

Mayıs ayında Amazon, beklenmedik bir hareketle Britanya’nın en büyük perakendecilerinden Waterstones ile işbirliğine gitmişti. Yayıncılık endüstrisinin şaşkınlığına karşın Amazon, dijital kitap satışlarının denetlenmiş rakamlarını yayınlamayı -basılı kitap için yaptığı bir şey- reddediyor. Şirket, Guardian’a yaptığı açıklamada gelecek politikaları konusunda görüş vermeyeceğini açıkladı.



E.L James satışları uçurdu

Amazon, rakamların, bir yandan da Britanyalı Kindle kullanıcılarının Kindle sahibi olmadan önce aldıklarından dört kat daha fazla kitap satın aldığını ortaya koyduğunu belirtti. Amazon sözcüsü yaptığı açıklamada, “Kindle’ı satmaya başlar başlamaz Amazon.co.uk üzerinde en çok satılan ürün oldu, yani çok hızlı adapte oldu piyasaya. Bu, genel olarak okuma sevgisi gibi görünüyor ve Kindle’ın bir sonucu olarak da okuma rönesansı” şeklinde konuştu.

Kindle kitaplarının yarım milyondan fazlasının 3.99 pound ya da daha düşük bir fiyata satıldığını açıklamasına rağmen Amazon, e-kitap satışlarındaki artışın yalnızca ucuz kitaplar sayesinde olmadığını ve basılı kitaplarının çoğunun da düşük fiyatlara satıldığını söyledi.

E-kitap satışlarına, geçen dört ayda iki milyon kopya satan E.L. James’in Fifty Shades of Grey romanı da epey katkıda bulundu. Kindle EU Başkan Yardımcısı Jorrit Van der Meulen konuyla ilgili açıklamasında, “Basılı kitap işimiz büyümeyi sürdürse de Britanya’daki müşterilerimiz, şu sıralar basılı kitaptan daha çok Kindle kitaplarını seçiyor” dedi.