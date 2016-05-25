Kinder yabancı düşmanı Pegida'yı kızdırdı



Şekerleme üreticisi Ferrero, yazın yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na özel bir sürüm hazırlayarak Kinder çikolataların ambalajlarında yer alan fotoğrafları değiştirdi. Çikolataların üzerinde Alman milli takımının 11 futbolcusunun çocukluk fotoğraflarına yer verildi. Babası Ganalı olan Jerome Boateng ve Türk bir ailenin çocuğu olan İlkay Gündoğan'ın fotoğrafları, yabancı düşmanı Pegida'nın taraftarlarını rahatsız etti.

“Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalıların” “Pegida BW-Bodensee” adlı Facebook sayfasında çikolata ambalajları “Hiç çekinmeden yapılabiliyor. Bunlar gerçekten satılıyor mu yoksa bu bir şaka mı?” sözleriyle paylaşıldı. Paylaşımın altına Pegida taraftarlarından bir dizi ırkçı yorum geldi, firmanın reklam kampanyasının boykot edilmesi istendi.

Ferrero, Kinder çikolatalarının Facebook sayfası üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada “Biz Ferrero olarak bu noktada açıkça her türden yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık biçimiyle aramıza mesafe koyuyoruz. Biz de kendi Facebook topluluklarımızda bunları kabul etmiyor ve hoş görmüyoruz” denildi.

Pegida'ya tepki olarak Twitter'da #cutesolidarity hashtagiyle bir kampanya başlatıldı. Twitter kullanıcıları çocukluk fotoğraflarını paylaşarak Pegida'yı protesto etti.