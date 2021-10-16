Kimliklerde elektronik imza dönemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kimlik kartlarında yeni dönemi açıkladı. Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) başvuru sahiplerinin TC Kimlik Kartı aracılığıyla uzaktan doğrulayarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebilecek. Sayan, böylece kartların güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabileceğini belirtti.

Kimlik kartlarına NES yükleyen kullanıcılar birkaç önemli işlem dışında her işi için e-İmza kullanabilecek. Islak imzanın zorunlu olduğu alanlar olan veraset, evlenme ve üçüncü tarafın şahitliğine ihtiyaç duyulan emlak alım satım işlemi gibi durumlar kapsamın dışında tutuluyor.

"Hayırlı olsun"

Twitter üzerinden açıklamada bulunan Sayan, "Düzenlemeyle kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek. Değişiklik, memleketimize ve sektörümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

NES nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda elektronik sertifika, elektronik imzanın doğrulanması için gerekli olan veriyi ve imza sahibinin kimlik bilgilerini içeren elektronik kayıt olarak tanımlanmıştır. Elektronik sertifikalar, kanuna uygun olarak faaliyette bulunan elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından belirli bir ücret karşılığında temin edilmelidir. Elektronik sertifikalar, atılan imzanın doğruluğunun teyit edilebilmesi için gereklidir. Nitelikli elektronik sertifikalar; Kanunun 9 uncu maddesinde belirtildiği şekilde “nitelikli sertifika” olduğuna dair bir ibareyi, sertifika hizmet sağlayıcısının kimlik bilgilerini ve kurulduğu ülke adını, imza sahibinin teşhis edilebileceği kimlik bilgilerini, sertifikanın geçerli olduğu süreyi ve sertifikanın seri numarasını barındıran elektronik sertifikalardır.