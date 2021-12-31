Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç e-Devlet Kapısı'nın kullanımının her geçen yıl daha da arttığını, 2021 yılında 3 milyarın üzerinde sisteme giriş yapıldığını söyledi.Yeni uygulamada, kimlik numaralarına e-Devlet üzerinden kısıt konulabilecek.

Koç şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar vatandaşlarımız çalıntı, sahte kimlik ve benzeri durumlarda kişilerin iradeleri dışında şirket veya ticari işletmelere ortak/yetkili olarak eklenmelerinin engellenmesi için ticaret sicili müdürlüklerine başvurmakta ve müdürlüklerce MERSİS'teki kimlik numaraları üzerine kısıt konulmaktaydı. e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımıza sunulan yeni hizmetimiz olan 'Şirket veya Ticari İşletmelerde Ortak / Yetkili Olunmasının Engellenmesine Yönelik Kısıtlama İşlemleri' sayesinde kişiler e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik numaraları üzerine kısıt koyarak şirket ortağı/işletme sahibi veya bir şirket veya işletmede yetkili olarak eklenmesini engelleyebilecekler.”

Fiziki olarak ticaret sicili müdürlüklerine başvurulması suretiyle işleme alınan bu taleplerin artık e-Devlet Kapısı üzerinden anlık olarak gerçekleştirebileceğine işaret eden Koç, daha önce kimlik numarası üzerine kısıt konulan kişilerin bir şirkette/işletmede ortak ya da yetkili olmak istemeleri durumunda aynı hizmeti kullanarak konulan kısıdı da kaldırabileceklerini kaydetti. (AA)