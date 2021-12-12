Kimi Raikkönen'den Formula 1'e dramatik veda

Formula 1 kariyerindeki son yarışına çıkan Fin pilot Kimi Raikkönen, Abu Dhabi Grand Prix'sini tamamlayamadı.

Formula 1 tarihinin en çok yarışa çıkan pilotu Kimi Raikkönen kariyerine dramatik bir nokta koydu.

Abu Dhabi Grand Prix'si ile kariyerinin son yarışına çıkan Fin pilot yarışı tamamlayamadı. Alfa Romeo pilotu Raikkönen aracındaki fren arızası nedeniyle 29. turda yarıştan çekilmek zorunda kaldı ve kariyerini noktaladı.

Ferrari'nin son şampiyonu

Formula 1'de bir kez şampiyonluk yaşayan Kimi Raikkönen, 2007'de Ferrari takımıyla bunu başarmıştı.

Ferrari takımı 2007'deki Kimi Raikkönen'in zaferinden bu yana Formula 1'de şampiyonluk yaşayamadı.

İstanbul Park'ın ilk kazananı

Kimi Raikkönen, Formula 1'in Türkiye'deki ilk yarışında ipi göğüsleyen pilot olmuştu.

2005'te McLaren-Mercedes pilotu olarak Türkiye Grand Prix'sinde mücadele eden Raikkönen, İstanbul'dan zaferle ayrılmıştı. İstanbul Park'ta sonraki üç yarışı Ferrari ile Felipe Massa kaanırken 2009'da Jenson Button, 2010'da Lewis Hamilton, 2011'de ise Sebastian Vettel zafere ulaştı.

2020 yılında Lewis Hamilton, İstanbul'da ikinci kez galip gelirken Türkiye Grand Prix'sindeki son yarışı bu yıl, Kimi Raikkönen'in vatandaşı Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı.