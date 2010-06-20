'Kim bu adam?'

T24 - İzmirli bir işadamının Varlık Barışı’ndan yararlanmak için 6.4 milyar liralık beyanda bulunması kentte, “Kim bu kişi?” sorusunu doğurdu. İzmir iş dünyası, bu ismin ABD’de edindiği servetle 2005’te doğduğu kente yatırıma gelen Kasım Pırlant olduğu görüşünde.



Varlık Barışı kapsamında 6.4 milyar liralık beyanda bulunan meçhul Türk’ün İzmirli olduğu iddiası İzmir’de dün günün en çok konuşulan konusuydu. 55 yaşında olduğu söylenen, ismi sır gibi saklanan işadamı tarife göre yıllar önce İzmir’den ayrıldı, ABD’de çok sayıda gayrimenkul yatırım yaptı, ünlü gıda ve petrol şirketlerine yaptığı yatırımlarla dikkat çekti, dünyanın dev şirketlerinden oluşan zengin bir hisse senedi portföyüne sahip oldu...



Tarif böyle olunca İzmir’de işadamları da ‘bu işadamının kim’ olduğu sorusunu gün boyunca konuşup tartıştı. Tarife uyan yatırımcıyı araştırırken konuştuğumuz çoğu işadamı aynı isim üzerinde birleşti. Oklar, ABD’de yaşayan ancak son yıllarda İzmir’de yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Kasım Pırlant’ı gösterdi. Bu meçhul işadamı tarifine uyan ve hemen hemen herkesin ‘O değilse, başkası hiç değildir’ diye yorumladığı isme gelince...



1973’te ABD’ye gitti



Kasım Pırlant... İzmirli işadamı... 55 yaşında. 1973’te, doğup büyüdüğü İzmir’den eğitim için ABD’ye gitti. Bir yandan okurken bir yandan da iş hayatına atıldı. 1978’de emlak kulvarına girme kararı aldı. Kısa sürede kendi şirketini kurdu. 1976’da Şikago’da bir iş merkezi satın aldı. Sonra bunu diğerleri izledi. 1985’te Şikago’da, daha sonra, sayıları dokuza ulaşacak alışveriş merkezleri için ilk adımı attı. 2005 yılında memleketi İzmir’e de yatırım yapma kararı aldığında Şikago’da şirket sayısını üçe, alışveriş merkezi sayısını ise dokuza çıkarmıştı.



Beş yıl önce Türkiye’de yatırım yapmaya karar verdi. İstanbul’dan ısrarlı teklifler gelmesine rağmen memleketi İzmir’e seçti. EGS Park Mavişehir’i satın aldı, adını Ege Park olarak değiştirdi, yeniden hayat verdi. 1000 kişiye iş imkanı yarattı.



Kriz bile durduramadı



Pırlant bununla yetinmedi. Kriz ortamında, yaklaşık iki sene önce İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Balçova’da inşaat halindeki 23 katlı binayı satın aldı. Toplam 100 milyon lira yatırımla, ABD’li teknoloji devi Best Buy’ın da yer aldığı Ege Park Balçova AVM’ye dönüştürdü. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da Kasım Pırlant, Konak Pier’in alımıyla ilgili dava sürecinin devam ettiğini, sürecin tamamlanması sonrası burada da yatırım planlarının bulunduğunu, İzmir’deki ilk alışveriş merkezleri olan Ege Park Mavişehir’de de yenileme yatırımlarına geçeceklerini söylemişti.

İzmir’de sohbetlere konu olan Kasım Pırlant’a 6.4 milyar liralık beyanın kendisine ait olup olmadığını sormak istedik. Pırlant’a ulaşamadık. Sekreteri ise bu iddiaların doğru olmadığını söyledi.







Son yatırıma 100 milyon lira harcadı



Denizci bir aileden gelen Pırlant İzmir’de önce TMSF bünyesindeki EGS GYO’nun İş Bankası’na olan borçları yüzünden büyük sıkıntılar yaşayan EGS Park Mavişehir Alışveriş Merkezi için özel bir çözüm geliştirdi. 37 milyon TL’ye, 154 mağazayı icradan tek tek satın aldı. 2005 yılındaki bu büyük operasyondan sonra İzmir’de yatırım planlarını uygulamaya alan Pırlant, bir yandan Şikago’da da yatırıma devam etti. Pırlant’ın şu anda yatırım yapmayı düşündüğünü açıkladığı sektörler alışveriş merkezleri ve enerji. Alışveriş merkezlerinde rota öncelikle İzmir, sonra İstanbul. Pırlant, enerjide de yine İzmir ve çevresini düşünüyor. Geçen hafta Ege Park Balçova AVM’nin açılışı öncesi yaptığı açıklamada Pırlant, “Kriz döneminde 100 milyon lira gibi bir yatırım yapan iki üç şirketten biriyiz. Belli lokasyonlarda araştırmalarımız devam ediyor. Ama artık İstanbul’u da düşünüyorum. Bazı teklifler alıyoruz. Şu anda düşünce aşamasında ama o pazara da girmek istiyoruz. Anadolu kentlerinden de çok sayıda teklif geliyor fakat şu anda düşünmüyoruz” demişti.







