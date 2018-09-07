T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kilis'te Suriyeli ailenin evinde yangın

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, Suriyelilerin kaldığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

07 Eylül 2018 15:39

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, Suriyelilerin kaldığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Kilis\'e gelen ve Tekye Mahallesi\'nde kiraladıkları evde kalan Suriyeli Neccar ailesinin mutfağında yangın çıktı. Kısa sürede odaları saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında, ev sahibi Mustafa El Neccar, alevlerin elini yakmasıyla hafif yaralandı. Mustafa El Neccar tedavi için hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

​FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ReşitDHA KİLİS SuriyelilerinKilisTekye MahallesiSuriyeli NeccarKısaMustafa El Neccar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24