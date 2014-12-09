Kiliselerden silah satışına tepki



Alman Kilise ve Kalkınma Konferansı (GKKE) 2014 raporunun merkezinde kriz bölgelerindeki ülkelere yönelik silah ihracatı bulunuyor. Raporda NATO ve AB üyesi olmayan ülkelere yönelik onaylanan silah satış izinlerinin rekor düzeye ulaşmış olmasının kabul edilemeyeceği kaydediliyor. Raporu Katolik Kilisesi'ni temsil eden GKKE Çalışma Grubu Eş Başkanı Karl Jüsten kamuoyuyla paylaştı.

Jüsten "2014'ün ilk yarısında Avrupa Birliği (AB) ve NATO dışındaki üçüncü ülkelere silah satışı izinlerinde kaydedilen artış kabul edilemez. Yüzde 63,5 ile bu oran rekor düzeye ulaşmış durumda. İstisnai durum olarak düşünülen şey kural oldu. Bu izinler arasında daha önceden olduğu gibi yine birçok çatışma bölgesi ve insan hakları durumunun tartışmalı olduğu ülkeler bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Karl Jüsten özellikle Afrika'nın kuzeyi ile Ortadoğu'daki ülkelere yapılan silah satışını endişeyle karşıladıklarını belirtti. Jürsten son dönemde Suudi Arabistan'a 146 devriye botu satıldığını, Cezayir'e ise hem tank satışı yapıldığını hem de tank yapımı için bir üretim merkezinin kurulmasına izin verildiğini ifade etti. Jüsten bu durumun hükümetin söz konusu silahların yeniden ihracatı ve son kullanıcı konusundaki kontrolü tamamen kaybetmesi anlamına geldiğine vurgu yaptı.

'Önce etkileri değerlendirilmeli'

Protestan Kilisesi'ni temsil eden GKKE Çalışma Grubu Eş Başkanı Martin Dutzman ise ihracat izni verilmeden önce değerlendirilmesi gereken birçok nokta bulunduğunun altını çizdi.

Dutzman "Ekomomik nedenlerle silah satışına izin verilmesinin siyasi anlayışa ve etiğe aykırı sorunlara yol açması tehlikesi bulunmaktadır. Silah ihracatı konusundaki temel görüşümüz, öncelikle bu ihracatın yapıldığı ülkelerdeki insanlara, bölgelerin istikrarına, Almanya'nın güvenliğine ve hatta yurt dışında görevde bulunan Alman askerlerine ne gibi etkileri olacağının değerlendirilmesi gerektiği şeklindedir" açıklamasını yaptı.

Rapora göre 2013 yılında Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerine yönelik silah satışı izinlerinin tutarı 2 milyar 240 milyon euro iken, bunun dışında kalan ülkelere yönelik izinlerin tutarı 3 milyar 600 milyon euroya ulaşıyor. Bu ülkeler arasında Cezayir 825 milyon 700 bin euro ile başı çekerken, onu Katar, Suudi Arabistan, Endonezya ve İsrail takip ediyor.

Bu yıl rakamları hükümet açıklamadı

Alman Kilise ve Kalkınma Konferansı 1997 yılından bu yana her yıl Almanya'nın silah ihracatını inceleyen bir rapor hazırlıyor. Geçen yıllarda konferansın derlediği söz konusu rakamlar Alman hükümeti tarafından kamuoyuyla paylaşılıyordu. Alman Kilise ve Kalkınma Konferansı bu yıl bu konuda yaşanan değişikliğin ve Alman hükümetinin ekim ayı ortasında yılın ilk altı ayında verilen silah satış izinleri ile ilgili bir ara rapor hazırlamasının ise olumlu bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

Karl Jüsten Almanya'nın üçüncü ülkelere sattığı küçük silahların miktarının düşmesinin de olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Jüsten, 2014 yılının ilk 6 ayında hafif silahların satışında bir önceki yılın aynı dönemine oranla 18 milyon euroluk bir gerileme kaydedildiğine dikkat çekti.