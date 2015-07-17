Kiliselerde kan kaybı sürüyor



Almanya'daki iki büyük kilise, Katolik ve Protestan kiliseleri kan kaybetmeye devam ediyor. İki kilisenin cuma günü açıkladığı 2014 verilerine göre geçen yıl Katolik Kilisesi 230 bin, Protestan Kilisesi 410 bin üye kaybetti. 2014 sonu itibariyle Katolik Kilisesi'nin üye sayısı 23,94 milyon, Protestan Kilisesi'nin üye sayısı ise 22,63 milyon olarak kaydedildi.

Ölümlerin dışında üyelik kaydını sildirenlerin sayısındaki yükselme eğiliminin de bu gelişmede etkili olduğu biliniyor. Katolik Kilisesi'nden 2013 yılında çıkanların sayısı 179 bin iken, bu sayı 2014'te 218 bine yükseldi.

Protestan Kilisesi ise kilise üyeliğinden ayrılanların rakamlarını henüz açıklamadı. Ancak üyelikten çıkanların sayısının Protestanlarda da arttığı ve 2014'te rekor seviyeye çıktığı biliniyor.

Skandalların etkisi

Katolik Kilisesi'nde üye kaybı en yoğun olarak 2010 yılında kaydedilmiş, çocuk istismarı skandallarının patlak vermesinin ardından 181 bin kişi kaydını sildirmişti. 2013 yılında Limburg Başpiskoposluğu'nun lüks inşaat harcamaları nedeniyle yaşanan skandal da Limburg’da 7 bin 900 kişinin Kilise’den çıkmasına neden oldu.

Almanya'nın Freiburg kentinden din sosyoloğu Michael Ebertz, kiliselerin yaşadığı kan kaybını Alman toplumunda kiliseye bağlılık konusunda yaşanan ‘hızlı, ilerleyen ve dramatik kayba‘ bağladı. Ebertz, Katolik Haber Ajansı'na verdiği demeçte, “Katoliklerin toplam nüfusa oranı ilk kez yüzde 30'un altına indi, Kilise'den ayrılanların sayısı çok açık farkla 200 bin sınırının üstüne çıktı ve kilise definlerinin sayısındaki azalma kiliselerin ölüm durumundaki monopollerini bile kaybettiklerini gösteriyor“ diye konuştu.

Ebertz, kiliselerin özellikle de genç insanları uzun vadeli olarak kendilerine bağlamada yetersiz kaldığına dikkat çekti.