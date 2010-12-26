Kilisede alçak koltuk ayarı

T24 - Mardin’de Metropolit Nuri Saliba Özmen’in oturduğu koltuk, Vali Duruer’in oturduğu koltuktan büyük olunca kriz son anda atlatıldı. Uyarı üzerine Metropolit başka koltuğa geçti.





Ortadoğu’da Süryanilerin en yoğun olduğu Mardin kent merkezi ile Midyat ilçesinde Hz. İsa’nın doğum gününü Hıristiyan vatandaşlar kilisede ayinle kutladı. Mardin’de yaşayan Süryaniler, Hz. İsa’nın doğum gününü kutlamak amacıyla sabahın erken saatlerinde eşleri ve çocuklarıyla ayinin yapılacağı 1400 yıllık tarihi Mor Şimune Kilisesi’ne geldi. Süryani yurttaşların ‘Doğuş Bayramı’nı kutlayan Mardin Valisi Hasan Duruer, Belediye Başkanı Beşir Ayanoğlu ile Müftüsü Mehmet Kızılkaya da Süryani vatandaşların bayramını kutlamak için geldi.



Yüksek koltuk boş kaldı

Kutlama başlamadan önce salonda ‘yüksek koltuk’ krizi çıktı. Salonda Süryani Metropoliti Nuri Saliba Özmen’e ayrılan ve ortada bulunan koltuğun Vali Hasan Duruer’in oturduğu koltuktan daha yüksekte ve büyük olması Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi’ne yapılan saygısızlığı hatırlattı. Rahatsızlık yaratan bu durumla ilgili Süryani cemaati yetkilileri uyarılınca, hemen çözüm bulundu. Gazeteciler dışarı çıkarıldıktan sonra Metropolit Nuri Saliba Özmen oturduğu büyük koltuktan kalkıp Vali Duruer’in yanındaki aynı yükseklik ve büyüklükteki koltuğa geçti. Tören boyunca yüksek koltuk boş kaldı. Bu arada koltuk uyarısını Vali Duruer’in yaptığı ileri sürüldü.

Oxford Üniversitesi mezunu Deyrulzafaran Manastırı Metropoliti Nuri Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başrahibi Gabriyel Akyüz birlikte ayini yönetti. Vali Hasan Duruer de “Mardin’de Süryanilerin sayısını artırmak için çalışmamız lazım. Suriye’de bulunan ve Süryanilerin dini merkezi olan patrikliği de Mardin’e taşımak için ne yapılması gerekiyorsa hazırız” dedi.



İsrail krizini anımsattı

Yüksek koltuk, Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi’ne yapılan saygısızlığı hatırlattığı için uyarı üzerine, Metropolit Özmen bu koltuktan kalkarak, Duruer’in oturduğu koltuğun aynısı olan bir koltuğa oturdu. Ocak ayında İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayolon, “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde İsrail ajanlarının bebek hırsızı gibi gösterilmesine tepki olarak Türkiye’nin İsrai Büyükelçisi Oğuz Çelikkol’u alçak koltuğa oturtmuş bu da iki ülke arasında krize neden olmuştu.