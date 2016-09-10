Kilidi Lewandowski açtı



Alman birinci futbol ligi Bundesliga’da ikinci hafta cuma akşamı Schalke ile Bayern Münih arasında oynanan karşılaşmayla açıldı.

Veltins Arena’da oynanan ve 62 bin 271 kişinin izlediği haftanın önemli maçında son şampiyon Bayern Münih, Schalke’yi sahasında 2-0 yenerek ikide iki yaptı ve puanını 6’ya yükseltti.

Bavyera ekibinde golleri 81. dakikada Robert Lewandowski ve 90+2’de, oyuna sonradan giren Joshua Kimmich kaydetti.

Sezona 6-0’lık Werder Bremen galibiyetiyle başlayan Bayern Münih, Schalke engelini de geçerek yoluna kayıpsız devam etti.

Geçen hafta Eintracht Frankfurt deplasmanında 1-0 kaybeden Schalke bu sezon sahasında çıktığı ilk maçta da taraftarını üzdü. Aslında güçlü rakibi karşısında önemli fırsatlar bulan, 55. dakikada Huntelaar ile bir topu direkten dönen mavi-beyazlılar bitime 10 dakika gelen golü çeviremedi. Bundesliga’da 300. maçına çıkan tecrübeli savunmacı Naldo’nun beklenmedik hatasını affetmeyen Robert Lewandowski takımını öne geçirdi.

Schalke beraberlik sayısını aradığı uzatma bölümünde savunmasında yine açık verince oyuna sonradan giren genç Kimmich 2-0’lık skoru belirleyen golü kaydetti (90+2)

Bu sonuçla Schalke’nin Bayen Münih karşısındaki galibiyet hasreti 12 maça çıktı. Schalke menajeri Christian Heidel “Güçlü bir takıma karşı gerçekten çok iyi bir oyun çıkardık. Ancak son 10 dakikada hatalar yaptık” diyerek hayalkırıklığını dile getirdi.

Bayen Münih gelecek hafta sahasında Ingolstadt’ı konuk ederken Schalke Hertha Berlin deplasmanına gidecek.

2. haftanın programı

Bundesliga’nın 2. haftasına 10 eylül Cumartesi günü oynanacak 6 maçla devam edilecek. TSİ 16:30 başlayacak olan karşılaşmalarda Bayer Leverkusen Hamburg’u, Wolfsburg Köln’ü, Ingolstadt Hertha Berlin’i, Darmstadt Eintracht Frankfurt’u ve Freiburg Mönchengladbach’ı konuk edecek. Günün son maçı TSİ 19:30’da Leipzig ile Borussia Dortmund arasında oynanacak.

2. hafta 11 Eylül Pazar günü oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. TSİ 16:30’da Werder Bremen Augsburg ile TSİ 18:30 Mainz Hoffenheim ile kozlarını paylaşacak.