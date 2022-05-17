Kılıçdaroğlu: Devlet içinde SADAT’tan rahatsız birimler var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kimseye haber vermeden kapısına gittiği Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (SADAT) ile ilgili konuştu; “Devlet içinde SADAT’ın konumundan rahatsız olan birimler var” dedi.

Cumhuriyet’ten Orhan Bursalı’nın sorularını yanıtlayan CHP lideri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik krizi neden göstererek seçimleri altı ay erteleme ihtimalini değerlendirdi; “Böyle bir olasılığı görmüyorum, tam tersine eğer akılları başlarındaysa seçimleri bir an önce yaparlar. Seçimleri erteleyebileceklerine inanmıyorum, çünkü ortadaki tablo vahim. Makul olan seçimleri zamanında yapmak; hukuk sisteminin dışına çıkarsanız” diye konuştu.

Erdoğan’ın seçimi ertelemesi ihtimaline: Bu başarısızlığı itiraf etmek olur

CHP lideri devamında, “Ama sistemi zorluyor olursunuz, beş yılda bir yapılacak seçimi bizzat yarattığınız ekonomik kaos nedeniyle ötelerseniz, onun hesabını millete nasıl vereceksiniz. Bu başarısızlığı itiraf etmek olur. Eğer ertelemeye giderlerse bütün dünya için sürpriz olur” dedi.

İktidara HDP tepkisi: Yanlış hesap içindeler

HDP’ye açılan kapatma davası hakkında da konuşan CHP lideri, “Biz siyasal partilerin kapatılarak siyasetin dizayn edilmesini doğru bulmuyoruz, siyasal partileri kapatacak olan halktır, oy verir veya vermez. Zorlama yoluyla bugüne kadar çok parti kapatıldı ama o siyasi görüşler kurulan başka partilerde sürdü. Acaba HDP’yi kapatırsak Kürt seçmenin oyunu biz alabilir miyiz, arayışı içindeler. Yanlış hesap içindeler” sözlerini kaydetti.

“Erdoğan her şeyi yapabilir, yüksek egolarına teslim olmuş”

Şu anda Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu, “Hukukun olmadığı, tek adamın kararları uygulandığı bir durum” olarak nitelendiren CHP lideri, “Erdoğan her şeyi yapabilir. Nevi şahsına münhasır bir şahsiyet, yüksek egolarına teslim olmuş, her şeyi en iyi bilen ve en doğruyu yaptığını sanan bu kişi ülkeyi yönetiyor. İlkeli bürokrasinin saf dışı edildiği bir süreç içinde, ayrıca rüşvetçileri büyükelçi atamaktan asla sıkılmayan bir kişi ülkede Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Bu kişiden demokratik kurallar içinde seçime gidelim beklentisi içinde değiliz” görüşlerini aktardı.

CHP lideri, S”ize gelen SADAT uyarısının içeriği üzerine birkaç söz söyler misiniz” sorusunu yanıtsız bıraktı, “Bu konuya girmeyelim. Karanlık bir örgütten her şey beklenir, SADAT karanlık bir örgüttür” dedi.

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