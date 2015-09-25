Kılıçdaroğlu Avrupalı seçmenden oy istedi



1 Kasım seçim hazırlıkları çerçevesinde Almanya’nın Köln kentine gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 8- 25 Ekim tarihleri arasında yurtdışında yapılacak seçimlerde Almanya’daki seçmenlerin partisine destek olmalarını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’nın Köln kentindeki Sartory Salonu’nda seçmenleriyle buluştu. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye çok sayıda Türk vatandaşı ile Sosyal Demokrat Parti’li (SPD) Köln Anakent Belediye Başkan adayı ve Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Parlamentosu üyesi Jochen Ott katıldı.

„Avrupa’da özgür ortamlarda yaşıyorsunuz“

Türkiye’de zorlu bir dönemden geçildiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en derin krizini yaşıyor. Geldiğimiz noktada yurt içinde ve dışında tüm vatandaşlar öncelikle sandığa gitmeliler, demokrasinin kazanması için projelerini açıklayan partilere destek versinler. En büyük arzum budur. Biz bunu yapabilirsek, içeride ve dışarıda yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Türkiye’de demokrasi kazanır. Ya demokrasiden yana oy kullanacağız ya da baskıcı yönetimin sürdürülmesinden yana. Avrupa’da özgür ülkelerde yaşıyorsunuz. Rahat bir atmosferde, düşüncelerinizi rahat açıklayabiliyorsunuz. Ama Türkiye’de bu atmosfer yok. O zaman burada yaşayan vatandaşlarımızın 'böyle bir sistemi engelleyen partiye oy vermiyoruz' demelerini bekliyorum" dedi.

“İmamlar sandık güvenliği için önemli“

Salon toplantısından sonra basın mensuplarıyla aynı binada bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yurtdışında yapılacak seçimlerde sandık güvenliğiyle ilgili büyük bir kaygı taşımadığını söyledi. Bir gazetecinin, Almanya’daki sandık kurulu başkanlarının devlet memuru oldukları için tamamına yakınının imamlardan oluşacak olmasını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: „Ben imamların sandık görevlisi olmalarını önemsiyorum. Bir anlamda din adamları sandık güvenliğinin garantisi. Çünkü din adamları yalan söylemezler, sahtekarlık yapmazlar. Eğer bir din görevlisi bir partiden yana tavır takınırsa, yasa dışı yollara başvurursa ona din adamı demek yanlış olur. Din adamlarının sandık görevlisi olmalarına karşı değilim, yeter ki görevlerini gerçek anlamda yapsınlar. Aksine davrananlar derhal Ankara’ya çekilmeli ve din adamlığı vasıfları düşürülmelidir.“

Yurtdışı seçim bölgesini işaret etti

CHP’nin Avrupa’dan kontenjan milletvekili adayı göstermemesini ön seçimlere ve genel merkezin kontenjan hakkının sınırlı olmasına bağlayan Kılıçdaroğlu, “Biz Avrupa’dan bir kişinin seçilmesinden ötede bu sürecin kurumsal bir çerçeveye oturtulmasının çok daha doğru olacağını düşünüyoruz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kendi temsilcilerini kendilerinin seçip parlamentoya göndermelerinin daha doğru olacağını düşünüyoruz“ dedi.

Kılıçdaroğlu Köln’den sonra Frankfurt’a geçti.