Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını 2014 yılında açıkladığını ifade eden Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, cumartesi günü gerçekleştirilecek CHP 36. Olağan Kongresi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkanlığa seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağının belirsizliğini koruduğunu belirtti. Mühendis arkadaşlarının, "Bu iş hesap kitap işi. CHP delegesi belki cumhurbaşkanı adayı olmayacak kişiyi genel başkanı seçmeyecek. Kılıçdaroğlu oylamaya geçilmeden önce adaylığını açıklamalı" yorumunu aktaran Tezkan, "Bakalım.. Kılıçdaroğlu varım diyecek mi, yoksa yine zamana mı yayacak?" ifadesini kullandı.

Mehmet Tezkan'ın "Kılıçdaroğlu adaylığını açıklasın" başlığıyla (1 Şubat 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dün sordum; ne yazayım?

Yanıt geldi: Kılıçdaroğlu adaylığını açıklasın diye yaz..

Hoppala!. Cumartesi kongre var, zaten aday..

Yok dediler: Cumhurbaşkanı adaylığını açıklasın.

Daha seçime çok var, erken değil mi dedim..

Yine hayır dediler: Erken değil. AKP/MHP ittifakının adayı belli. Rakibi belli değil. Rakibi de er meydanına çıksın ki siyasi polemikleri, siyasi kapışmaları bu gözle izleyelim. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a sık sık televizyonda çık karşıma diye sesleniyor.

Bu kez kendi çıkıyorum karşına desin..

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Haklılar mı?

Evet..

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 adaylığını 2014 yılında açıklamıştı..

CHP’nin adayı belli değil..

Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı seçilirse aday olacak mı, olmayacak mı; belli değil..

Maçkalı mühendisler diyor ki: Bu iş hesap kitap işi. CHP delegesi belki cumhurbaşkanı adayı olmayacak kişiyi genel başkanı seçmeyecek. Kılıçdaroğlu oylamaya geçilmeden önce adaylığını açıklamalı. Mesela kongre konuşmasını yaparken.

Yani cumartesi günü..

Bakalım.. Kılıçdaroğlu varım diyecek mi, yoksa yine zamana mı yayacak?

Eyvah! Enflasyon patlayacak galiba

Nerden çıkartıyorsun diyeceksiniz..

Açıklayayım..

Merkez Bankası her yıl enflasyon tahmini yapar.. Yıllardır hep yüzde 5 olacak derdi..

Olmazdı tabii.. Yüzde sekiz olur, dokuz olur, on olurdu..

Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin tuttuğu görülmemiştir..

Murat Çetinkaya Merkez Bankası Başkanı seçilince banka yüzde 5 inadından vazgeçti..

Hesap/kitap yaptı; geçen yıl enflasyonun yüzde 6.5 olacağını ilan etti…

Enflasyon yüzde 11.9 oldu..

Yanılma 5.4 puan.. Neredeyse yüzde yüz..

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Merkez Bankası 2018 yılı enflasyon tahminini yüzde 7 olarak açıkladı.. Yılın ilk ayı bitmeden revize etti, yüzde 7.9’a çıkardı..

Önceki yıllardaki beş puanlık, altı puanlık sapmalara bakarsak, 2018’de enflasyon patlayacak demektir..

Yüzde 13 mü olur,

14 mü, 15 mi bilemedim.. Ama yüzde 7.9 olmaz!.