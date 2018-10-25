Kiev'de Burhan Öçal konseri 

Sonat Kerem / Kiev, 25 Ekim (DHA) - Dünyaca ünlü perküsyon ustası Burhan Öçal ve Ukraynalı ünlü piyanist Aleksey Botvinov Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sahne aldı.

Perküsyon ustası Burhan Öçal ve Ukraynalı ünlü piyanist Aleksey Botvinov, Onur İnşaat’ın sponsorluğunda ve Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin desteğiyle Çarşamba günü Kiev’de sahne aldı.

Ukrayna Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu’nda düzenlenen konser sonrası Ukraynalı ve Türk hayranları Öçal’a yoğun ilgi gösterdi. Konserin ardından düzenlenen kokteylde Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel ve elçilik çalışanları da Öçal ile Botvinov’u tebrik etti.

DHA\'nın sorularını yanıtlayan Öçal, “Piyano ve perküsyonu bir araya getiren bu projenin dünyada benzeri yok. Repertuvarını ben oluşturdum. Henüz yolun başındayız. Ukraynalılar bizi seviyor, biz de Ukraynalıları seviyoruz. Ukrayna’da bundan sonra da yeni projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Konserin sponsoru Onur İnşaat’ın Ukrayna Genel Koordinatörü Emre Karaahmetoğlu ise, “Aleksey Botvinov ve Burhan Öçal ikili olarak çok güzel bir birliktelik ortaya koyuyorlar. Ukrayna-Türkiye dostluğunun pekiştirilmesi adına şirket adına bu tür etkinliklerde yer almaya gayret gösteriyoruz. Herkesin beğendiği çok güzel bir gösteri oldu. Bundan sonra da bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Öçal ve Botvinov, ilk kez 2010 yılında Golden Routes İstanbul Dünya Müzikleri Festivali’nde bir araya gelmişti. (Fotoğraflı)