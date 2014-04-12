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Dünya
Deutsche Welle

Kiev ödemeleri durdurdu

Kiev yönetimi doğalgaz fiyatını artıran Rusya’ya sert çıkarak ödemeleri durdurma kararı aldı. Ukrayna’nın doğusunda ise tansiyon yüksek.

12 Nisan 2014 18:54


Ukrayna'nın devlet doğalgaz şirketi Naftogaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Kobolev, haftalık ‘Serkalo Nedeli' dergisine verdiği mülakatta, doğalgazın metreküp fiyatı hakkındaki müzakereler yeniden başlayıncaya kadar Rusya'ya ödemeleri durdurduklarını açıkladı. “500 dolar civarındaki fiyatın serbest piyasa tarafından belirlenmediğini düşünüyoruz, bu adil olmayan ve kabul edilemez bir durum” diyen Kobolev, Rusya'nın doğalgaz fiyatını artırması için hiçbir neden görmediklerini söyledi.

Rusya ay başında bin metreküplük doğalgazın fiyatını 268 dolardan 485 dolara yükseltmiş ve yürürlükteki indirimin Ukrayna'nın ülkeye olan doğalgaz borcunu ödememesini nedeniyle geçerliliğini yitirdiğini ileri sürmüştü. Moskova yönetimi, şu ana kadar geçerli olan indirimleri Rusya'nın Karadeniz donanmasının Kırım'da bulunması ile gerekçelendirmişti. Moskova yönetimine göre, Kırım'ın Rusya'ya ilhakının ardından gaz fiyatı indirimi için neden de oratadan kalkmış oldu.

Mali açıdan büyük bir krizin eşiğinde olan Ukrayna'nın Rusya'ya 2 milyar 200 milyon dolar doğalgaz borcu bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada sadece ön ödeme karşılığında doğalgaz sevkiyatı yapma, hatta sevkiyatı azaltma yönünde gözdağı vermiş, bu Rusya'dan büyük oranda doğalgaz temin eden Avrupa ülkelerinde endişeyle karşılanmıştı.

Ukrayna'nın doğusunda gerginlik

Öte yandan Kırım'ın Rusya'ya ilhakının ardından Rus çoğunluğun yaşadığı Ukrayna'nın doğusunda da gerginlik sürüyor. Kimliği belirsiz kişilerin silah zoruyla bölgede bir polis karakolunu kontrol altına aldığı bildirildi. Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov karakolun, Donbass eyaletinin başkenti Donezk'in 100 km. kuzeyinde olduğunu açıkladı. Avakov, buna sert şekilde karşılık vereceklerini duyurdu. Rusya yanlısı göstericiler, Ukrayna'nın doğusundaki çok sayıda kentte devlet binalarını işgal etmiş durumda. Göstericiler, kendi bölgelerinde de bağımsızlık referandumu yapılmasını talep ediyor. Kiev hükümeti ise Rusya'ya provaktörlerin yardımıyla huzursuzluk çıkarma suçlamasında bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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