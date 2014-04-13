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Dünya
Deutsche Welle

Kiev düğmeye bastı

Kiev yönetimi, Ukrayna’nın doğusunda kamu binalarını işgal eden Rusya yanlısı eylemcilere karşı operasyon başlattı.

13 Nisan 2014 15:45


Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Facebook hesabı üzerinden ülkenin doğusundaki 100 bin nüfuslu Slovyansk kentinde kamu binalarını işgal eden ayrılıkçı güçlere karşı terörle mücadele birliklerinin operasyon başlattığını duyurdu.

Kent sakinlerine evlerinden çıkmamaları ve pencelerden uzak durmaları uyarısında bulunan Avakov, Rusya’yı da ağırlıklı olarak Rusça konuşulan bölgede huzursuzluk çıkarmakla suçladı.

Kentin üzerinde askeri helikopterlerin dolaştığı, operasyon düzenlenen binaların önünde de Rusya yanlısı eylemcilerin toplandığı bildiriliyor.

Lavrov'dan uyarı

Suçlamaları geri çeviren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ise gelişmelerle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefonda görüştüğü ve yaşanmakta olan ağır krizin Kiev’deki ‘yeteneksiz‘ hükümetten kaynaklandığını söylediği belirtildi.

Rus haber ajansı Itar-Tass’ta yer alan habere göre, Lavrov, Kerry‘e Ukrayna hükümetinin Rusça konuşan vatandaşlarının haklarını görmezden geldiği ve Rusça konuşan kişilere karşı başvurulacak her türlü şiddetin sorunun çözülmesi için yürütülen diplomatik çabaları etkisiz kılacağını söylediği ifade edildi.

Lavrov‘un Ukrayna, ABD, AB ve Rusya'dan temsilciler arasında Cenevre'de yapılması planlanan buluşmanın da tehlikeye gireceğini söylediği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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