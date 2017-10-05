Kıbrıs Rum Kesimi - Türkiye: 2-1

İSTANBUL, (DHA) - U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6\'ncı Grup ikinci maçında Türkiye, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi\'ne 2-1 mağlup oldu.

Larnaka kentinde bulunan AEK Arena\'da oynanan mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 53\'üncü dakikada Antreas Karo ve 58\'inci dakikada Kostas Soteriou kaydetti. U21 takımımızın tek golü ise 41\'inci dakikada Orkan Çınar\'dan geldi.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında Belçika ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

Türkiye gruptaki üçüncü maçında 10 Ekim Salı günü İstanbul Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı\'nda Macaristan ile karşılaşacak.