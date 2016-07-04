Khedira da Fransa maçında yok



Perşembe günü Almanya'nın Marsilya'da Fransa ile oynayacağı EURO 2016 yarı final mücadelesinde forma giyemeyecek isimlere bir yenisi daha eklendi. Sakatlığı nedeniyle turnuvayı kapatan golcü oyuncu Mario Gomez ve sarı kart cezalısı savunmacı Mats Hummels'ten sonra orta sahanın önemli ismi Sami Khedira da Fransa karşısında yok.

Çeyrek finaldeki İtalya maçında baldırından sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan başarılı orta saha oyuncusu Fransa'ya karşı yarı final maçında kesinlikle oynayamayacak. Haberi Alman milli takımının konakladığı Evian-les-Bains'da düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Joachim Löw verdi.

Khedira, İtalya ile oynanan çeyrek final maçında Juentus'tan takım arkadaşı, İtalyan savunmacı Giorgio Chiellini ile girdiği ikili mücadelede sol baldırından sakatlanmış ve karşılaşmayı henüz 15'inci dakikada terk etmek zorunda kalmıştı. Aynı maçta sakatlanan kaptan Bastian Schweinsteiger'in durumu da belirsizliğini koruyor.

Teknik direktör Löw, Khedira'nın sakatlığına ilişkin “Muhtemel bir final mücadelesine yetişmesini sağlamak için her şeyi yapıyoruz” diye konuştu. Schweinsteger'in durumu sonraki iki günde belli olacak. 31 yaşındaki oyuncunun da dizindeki dış bağlarda sorun var.

Löw “Bunlar İtalya'ya karşı oynadığımız 120 dakikalık maçtan bize geriye kalanlar. Değişiklikler yapmak ve çözümler bulmak zorundayız” dedi. Schweinsteiger'in de olmaması durumunda forma giymesi muhtemel isimler arasında Borussia Dortmundlu Julian Weigl ya da Liverpool'dan Emre Can bulunuyor.