KFC ve Pizza Hut'ın tamamı Süzer'in

T24 - Süzer Grubu, Kentucky Fried Chicken (KFC) ile Pizza Hut restoranlarını işleten Turkent Gıda A.Ş'nin hisselerinin tamamına sahip oldu. Süzer daha önce Katarlı Almana Grubu ile yüzde 50-50 ortaktı.



Konuya ilişkin yapılan açıklamada, KFC ile Pizza Hut restoranlarının Türkiye'deki yatırımcısı Turkent Gıda A.Ş'nin yüzde 50 hissedarı olan Süzer Grubu'nun, şirketteki diğer yüzde 50 ortağı Katarlı Almana Grubu'nun tüm hisselerini satın alarak şirketin yüzde 100 sahibi olduğu belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Süzer, şunları ifade etti:



“Bugüne kadar Turkent A.Ş'de sürdürdüğümüz başarılı çalışmaları bundan sonra daha farklı bir vizyonla Türkiye'nin örnek şirketlerinden biri haline getirmek için uğraş vereceğiz. Şirketimizi yatay ve dikey büyütmek için altyapı çalışmalarına başladık. Hedeflerimize ulaşabilmek için gerekli altyapıyı oluşturup 2010 yılından itibaren büyüme ivmemizi hızlandıracağız.”



Dünya çapında 80 ülkede 14 binden fazla noktada hizmet veren KFC'nin 1989 yılında Turkent A.Ş tarafından Türkiye'ye getirildiği anımsatılan açıklamada, “KFC 41 restoranıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Muğla'da (Dalaman Havaalanı) hizmet vermektedir. Pizza Hut ise, 6 ilde 40 restoranı ile hizmet veriyor. Pizza Hut şu anda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Muğla Dalaman'da müşterileriyle buluşuyor” denildi.